双汇5000万只肉鸡全产业链项目在漯河开工奠基

10月8日，河南省第二期“三个一批”活动双汇5000万只肉鸡全产业链项目开工奠基仪式在漯河市双汇第二工业园举行。

(双汇供图)

据介绍，双汇5000万只肉鸡全产业链项目，包括新增5000万只肉鸡产业化及3.2万吨骨素两个子项目，占地约1400亩、总投资约15亿元。其中，5000万只肉鸡产业化项目，采用从种鸡、孵化、肉鸡饲养到屠宰的全产业链运营模式，引进国内外先进技术设备，种鸡环节采用行业先进的楼房养殖模式、屠宰环节采用双层建筑结构，积极响应、落实国家集约化用地要求，打造国内一流的企业。

据悉，3.2万吨骨素项目，为5000万只肉鸡产业化项目的配套深加工产业，产品科技含量高、工艺技术先进，其投资主体漯河双汇生物工程技术有限公司是河南双汇投资发展股份有限公司的全资子公司。新项目的建设将进一步扩大产能、巩固双汇骨汤产品在行业内的领先地位，助力漯河打造多元化食品标签。

两个项目全部达产后，年实现销售收入22亿元、利税3亿元，新增就业2500人，转化玉米等粮食约17万吨，带动发展特色种植、有机农业，有助于促进乡村振兴和区域经济发展。

双汇发展总裁马相杰在致辞中表示，30多年来，双汇借助国家改革开放政策，改革创新谋发展。特别是近年来，双汇抓住机遇，加快发展，营业收入实现了从500亿到600亿，再到700亿的历史性跨越。双汇将继续根植漯河，用更好的产品和服务，回报社会、回馈漯河人民。