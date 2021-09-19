保定市启动DIP医保支付国家试点实际付费工作

9月15日上午，保定市DIP医保支付方式改革国家试点工作全面完成前期准备和模拟付费，正式启动实际付费。

DIP（Diagnosis-Intervention Packet）全称为按病种分值付费，以大数据为中心，把点数法和区域总额预算相结合，引导医疗卫生资源合理配置，体现医务人员劳务价值，保障参保人员基本医疗需求，推进医保基金平稳高效运行。保定市去年11月被国家医保局确定为DIP医保支付方式改革试点城市，通过组建专家组、开展业务培训、建立DIP应用系统、制订DIP结算方案及监管考核办法等，保障改革顺利有序推进。

当天，国家医保局医药服务管理司支付处副处长王乐陈介绍国家DIP医保支付方式改革试点工作，对保定市改革成果给予充分肯定。国家医保研究院副院长应亚珍、国家医保研究院医药管理室主任曹庄围绕改革工作进行精彩授课。

市政府党组副书记姬琳指出，全市医保系统、医疗机构及相关部门要切实提高思想认识，强化组织领导、分析研判及过程监管，加强专业人才队伍建设，根据实际情况及时完善配套政策，不折不扣抓好落实，多出可借鉴、可复制、可推广的特色亮点，为构建京雄保一体化发展新格局，打造现代化品质生活之城添砖加瓦。（记者刘亚辉）