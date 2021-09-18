各地疫情速览：9月17日新增确诊病例46例 其中本土病例31例

人民网北京9月18日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至9月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。9月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例。其中境外输入病例15例（云南9例，广东3例，上海2例，辽宁1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在广东）；本土病例31例（均在福建，其中莆田市21例、厦门市8例、漳州市2例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（均在福建）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例49例，解除医学观察的密切接触者748人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例559例（其中重症病例5例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8769例，累计治愈出院病例8210例，无死亡病例。

截至9月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例913例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例90074例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95623例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1179064人，尚在医学观察的密切接触者16240人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例8例（境外输入2例）；当日解除医学观察18例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者369例（境外输入358例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28338例。其中，香港特别行政区12152例（出院11867例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16123例（出院13742例，死亡839例）。

9月16日0—24时新增本土病例情况：

福建新增本土确诊病例31例 莆田市21例、厦门市8例、漳州市2例

据福建省卫健委消息，9月17日0-24时，福建省报告新增本土确诊病例31例（厦门市8例、漳州市2例、莆田市21例），其中无症状感染者转确诊6例（莆田市6例）。