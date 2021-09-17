如何护眼？专家：“看远”比看绿色更重要

读屏时代，手机、电脑等电子产品的普及为人们的工作和生活带来方便的同时，也极大影响了我们的视力。近日，中山市人民医院眼科主任医师李乃洋做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时为公众开出保护视力处方，保护我们的“视界”少受伤害。

首先，尽量减少读屏时间，可以看20分钟，闭眼休息一下。这既护眼，也利于保护颈椎。其次，适当走动，看看远方，让眼睛得到一定的休息。长时间用眼，眼睛的睫状肌会痉挛，得不到放松。闭目和看远时可以放松睫状肌。

李乃洋表示，相较于看绿色，护眼“看远”更重要。最好看20分钟屏幕，然后休息2分钟，在外面走一走、看一看远处，让眼睛得到放松。同时，要减少过度、泛娱乐的用眼。尤其晚上关灯后，长时间在被窝里或在黑暗处看手机、电脑，甚至通宵看电视剧，会增加眼中风风险，导致失明。

李乃洋提醒，要保持良好的生活习惯和用眼习惯，在日常生活中也多吃蔬菜和水果，不抽烟、少喝酒。过多酒精摄入会导致老年性眼病发生率提高，吸烟会加重老年黄斑变性的发生。为自己的眼部健康，从我们身边的一点一滴做起。