让“视界”更清晰 专家建议50岁以上中老年人每年查一次眼睛

老年性眼病的发生，让老人的“视界”发生了质的变化，也为他们的晚年生活蒙上一层“阴影”。老年性眼病都有哪些？它们带给老人什么样的影响？应该如何预防？近日，中山市人民医院眼科主任医师李乃洋做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时表示，目前老年性眼病在临床上出现高发态势。保护好他们的视力，有利于助其过好晚年生活。

老年性眼病有哪些？

李乃洋介绍，目前老年性眼病最多的是老年性白内障，占老年性眼病一半比例。该病导致老人行走不便，甚至摔倒，给老人生活带来非常大的困扰。

除了白内障外，还有以下眼病让老人“视界”受到困扰：

一是老年性黄斑变性，是一种随着年龄增加而发病率不断上升的眼病，会导致中心视力下降、视物变形，是当前老人致盲的主要眼部疾病。该病一般分为干性和湿性。干性是一种萎缩性眼部病变，使视网膜黄斑区色素退化，变薄，但不会马上导致失明，是一种缓慢的退行性变化，目前没有特别好的治疗办法。湿性老年黄斑变性又叫新生血管性老年黄斑变性，是由于新生血管生长所带来的一系列眼部病变。新生血管可能从黄斑区视网膜下脉络膜长出，也可能从视网膜内部长出。这些新生血管破坏黄斑区正常结构，让老人看东西出现变形，把直线看成曲线，将窗户或门框等直的物体看成弯曲的物体。湿性老年黄斑变性早期可能是视力下降变形，中晚期会出现视力慢慢降低甚至丧失，从而丧失正常生活的自理能力，给老人的生活带来严重影响。

二是青光眼，这是一种以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病。病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素。视神经对压力损害的耐受性也与青光眼的发生和发展有关。有一类青光眼（急性闭角性青光眼）很容易被人忽略，这类眼病在东亚人中较多，他可能会突然发作，出现眼红、眼痛，有些人可能出现恶心、呕吐症状，被误以为是消化道疾病，其实这是因为眼睛眼压过高导致“急性闭角性青光眼”引起的呕吐反应。

老年性眼病还有飞蚊症、干眼症、老花眼等。

老年性眼病有哪些征兆？

李乃洋表示，视物不清是老年性眼病最主要的一个表现，当出现以下这些情况时，就一定要当心，其或许是老年性眼病释放的信号。一是视物时，出现颜色变化；二是视物时物体变形，一些老年黄斑变性患者看窗户或一些直的物品时，可能会有弯曲、扭曲、变形的现象；三是视物出现重影，或单眼看东西出现重影；四是白内障。

在访谈中李乃洋表示，老年性眼病的出现，首要原因是年龄的增长，还有一些引物也是助推老年性眼病的“帮手”，如糖尿病、高血压、高血脂。他介绍，糖尿病引起糖尿病性视网膜病变是大概率事件，随着糖尿病病程的延长，发病几率非常高，15年以上糖尿病患者，50%以上都会出现眼底变化，进而影响老人的视野；高血压会引起全身血管的硬化，而硬化的眼部血管或导致“眼中风”。如果在90分钟内不能输通眼部血管，打通动脉系统，眼睛就会永久性失明。

李乃洋强调，预防老年性性眼病，老人需要做好体检，特别是高血压、高血脂、高血糖患者，更应关注眼部变化，千万别忽略这些疾病对眼部产生的并发症。

老年性眼病如何预防？

李乃洋表示，老年性眼病可以有效预防。如对于老年性白内障，紫外线照射是加重疾病发展最主要原因。因此，在高海拔地区或紫外线特别强的地区，白内障的发生率较高，老年黄斑变性的发生率也相对较高。建议生活在这些环境中的人群最好戴防紫外线墨镜，预防紫外线照射，预防老年性白内障发生。

李乃洋介绍，在日常生活中应多吃蔬菜和水果、深海鱼油不饱和脂肪酸类食物，有助于延缓人体衰老及眼部老化；其次是不抽烟，少喝酒；三是不要过度用眼，控制用眼时间。

李乃洋提醒，健康老人要重视眼睛检查，建议50岁以上中老年人尽量做到一年或半年检查一次。除了日常视力检查外，眼压、眼底是必检项目。