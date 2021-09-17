悼念！百岁护士、我国著名护理专家黄爱廉逝世

著名护理专家黄爱廉 图片来源：国家卫健委官方微信健康中国

人民网北京9月17日电 （记者张文婷）据国家卫健委官方微信健康中国消息，暨南大学附属护士学校原校长、暨南大学附属第一医院原副院长兼第一任护理部主任、广东省护理学会荣誉理事长、著名护理专家黄爱廉，因病医治无效，于2021年9月15日9时49分在医院逝世，享年106岁。

投身护理事业七十多年，经黄爱廉栽培的医护人员多达4000多人，她用生命中最美的时光陪伴患者、教导学生。她是炮火中为军民抚慰伤痛的“提灯女神”；她是为护理人才搭梯筑路的良师慈母。乱世守白衣、盛世传薪火，回首一个多世纪的人生轨迹，黄爱廉说，她对自己的选择无怨无悔。

1916年，黄爱廉出生于天津一个富庶家庭。中学毕业后，她被保送至南开大学商学院。

1937年“卢沟桥事变”爆发。“当时兵荒马乱的，南开大学搬走了，我不知道该上哪个学校。”黄爱廉回忆，她试着跟同学一起报考北京协和医学院，结果顺利考上了护理系。

1941年，她以优异的成绩从北京协和医学院护理系毕业。抗日战争期间，黄爱廉所工作的协和医院被迫停办。

黄爱廉辗转跋涉来到成都华西大学的新医院，继续从事护理工作。当时，日军飞机常来轰炸，每次听到轰炸警报，不论白天黑夜，她首先想到的不是自身安危，而是迅速赶到医院疏散患者，保证他们的安全。

1946年，黄爱廉赴美国哥伦比亚大学攻读医学管理学学士学位。快毕业时，广州柔济医院的院长来到该校，想聘请一名护理老师。老师推荐了黄爱廉。听说可以回国效力，她“跳喳喳”地满口答应。“我是肯定要回中国的，因为我是中国人。”1949年一毕业，黄爱廉毫不犹豫地践诺回国。

黄爱廉回国后，决心致力于护理教育，培养高质量的护理人员以满足国内医疗的需求。

她先是担任广州柔济医院端拿护士学校教务主任，将美国和北京协和医学院的先进护理理念带到广州，并结合实际开拓创新。

在上世纪五十年代，广州市严重缺乏男护士。为了满足医务工作需要，让病人享受到更好的护理服务，黄爱廉开始着力培养男护士。

“最初是很受歧视的，不是很容易招。就招了二十人左右，多数家庭比较困难。”面对招生难，黄爱廉迎难而上。数十年后，这批男护士成长为我国护理界的中坚力量。之后黄爱廉又陆续创办了广州市卫生学校、广州市护士学校、广州市红十字会附属学校等3所护理学校。

1978年6月，已过花甲之年的黄爱廉又接到了一份来自暨南大学医学院的“创业邀约”——筹备医学院附属医院护理部和附属护士学校。“当时因为医学院也缺人，医院也缺人，上哪儿找人去？”黄爱廉瘦弱的肩膀再次扛下重任。

经历了国家从战火纷乱到抗战胜利再到新中国成立，黄爱廉在青年时期就萌生了入党的愿望。

1983年6月30日，在鲜红的党旗下，67岁的她终于如愿加入中国共产党，正是“我要跟党走，积极向党组织靠拢”的信念，支撑着老人即使历经风雨数十载，也要坚持走进党的怀抱。黄爱廉怀着对党的感恩、信任、热爱与忠诚，诠释了“信仰”的力量，也给年轻的党员上了一堂生动的党课。

1989年，73岁的黄爱廉右手臂长了一个骨纤维肉瘤。她坦然接受截除再接、肢体缩短手术。之后，她用短了近十厘米的右臂坚持著书立说，撰写论文十余篇，出版多部专业著作，尽心竭力把自己对于医疗护理事业的经验和思考奉献出来。

2020年11月6日，“黄爱廉护理教育发展基金”正式设立。这是暨南大学首个专项资助护理人才的基金，旨在为致力于护理事业的贫困优秀学子筑梦。作为基金发起人，黄爱廉捐赠了10万元作为启动资金。“黄校长一生节俭，饭菜哪怕剩一口都要留到下一餐吃。”熟悉她的人说，这笔钱，是这名老党员省吃俭用攒下的。

“我仍时刻惦挂着护理这一事业，我希望还可以继续为护理事业做贡献。我鼓励大家为祖国护理事业的发展做贡献，为祖国美好的未来而奋斗。”时光流转百余年，黄爱廉为之奋斗一生的护理事业，“却顾所来径，苍苍横翠微”。