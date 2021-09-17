教化妆、代体验、防踩坑……靠谱的美妆博主是不少爱美人士的心头好。然而，这股美妆风过早刮向了孩子。社交媒体平台上出现了一批打着“全网最小美妆博主”“跟着萌娃学化妆”等噱头的少儿“网红”。

事实上，多数少儿美妆博主是由成年人策划制作内容，再交由少儿“网红”表演，是以吸睛为目的，获取流量、为商家做广告，进而赚取利益，纯粹记录生活的博主少之又少。背后的成年人赚得盆满钵满，表演和观看的未成年人却可能因此沉迷其中，滋生攀比心理。由此带来的化妆品使用低龄化、泛化倾向，以及部分视频传递出的容貌焦虑等问题，可能对青少年造成影响。

我国广告法明确规定，不得利用不满10周岁的未成年人作为广告代言人。10周岁以下儿童代言美妆产品涉嫌违法。因此，对儿童美妆博主之风不能掉以轻心。

一方面，平台需加强自律与监管。有关平台应尽快下架违法视频，整改相关板块，对存在违法行为的家长、审查不严的平台依法追责和教育。相关平台当加强自律，不得发布不利于未成年人身心健康的广告等。当网络平台尽到应尽的社会责任及法律责任时，此类现象会在很大程度上消弭。

另一方面，家长应尽到监护责任。家长应认识到，过早地让孩子接触化妆，对孩子建立美的正确认识并无帮助。最新修订的未成年人保护法规定，未成年人的父母或者其他监护人不得放任未成年人沉迷网络，接触危害或者可能影响其身心健康的网络信息。对于家长来讲，应该对孩子身心健康成长负起责任。

此外，还需要社会各界共同参与治理。比如，有专家建议，加强对监护人的宣传教育，改进学校美育工作；幼儿园和学校也应重视美育，培养青少年鉴赏美、创造美的能力。(杨玉龙)