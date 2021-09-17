《艾滋病病毒暴露前预防社区组织指导手册》发布 

9月12日，由中国性病艾滋病防治协会艾滋病药物预防与阻断专业委员会与人民卫生出版社联合推出、吉利德科学提供支持的《艾滋病病毒暴露前预防社区组织指导手册》（简称“手册”）正式发布。据了解，作为我国面向社区组织的暴露前预防科普指南，手册旨在聚焦于高危群体聚集的社区组织，全面提升社区组织在HIV预防工作中的知识水平和服务能力。

《艾滋病病毒暴露前预防社区组织指导手册》以中国医科大学附属第一医院院长尚红院士牵头的《中国HIV暴露前预防用药专家共识》及国际指南为基础，以社区工作者的工作需求为出发点，详细解读了暴露前预防的基础知识，并以理论分析、案例分享和情景模拟相结合的方式进行阐释。手册内容涉及例如暴露前预防的安全性和规范使用方法、如何有效宣传暴露前预防、使用者的顾虑和疑虑等高风险人群真正关注的话题，多方位、多层次地解析在实际宣教咨询中可能面临的问题和挑战。

国家卫健委艾滋病专家组组长、首都医科大学附属地坛医院感染中心主任张福杰表示：“当前，我国HIV防治面临新形势新要求，强调HIV的预防和治疗同等重要，暴露前预防成为防控HIV传播的重要策略，手册的发布将充分发挥社区组织和志愿者作用以对高风险人群进行科学管理，帮助我们加强重点人群的持续宣教，探索建立专委会主导管理、社区搭建平合、HIV感染者和高风险人群互助管理的社区HIV管理新模式，最大程度助力降低HIV流行水平，助力“零艾滋”目标早日实现。”

暴露前预防作为关键防控策略之一，已被纳入我国HIV综合防控体系，但暴露前预防在我国尚处于起步阶段，高风险人群对于这一新预防干预措施的认知状况仍不乐观。国家卫计委艾滋病临床专家组成员、南方科技大学附属第二医院（深圳市第三人民医院）艾滋病医学中心主任王辉提出，目前重点地区及重点人群对暴露前预防的知晓率还较低，规范应用者较少。高危人群如果能正确使用暴露前预防，可以大大降低感染风险，进而实现最有效的保护，也能在公共卫生层面对 HIV 的传播的遏制起到积极影响。

“未来，我们希望在全国HIV社区组织推广与普及手册，通过针对社区工作者的定期培训与指导，有力助推暴露前预防策略的推广，进一步探索适合我国国情的暴露前预防防控模式，引领未来的防艾抗艾之路。2021年下半年，我们将在北京、长沙、成都和深圳四地面向社区组织开展培训，预计将覆盖全国超过15个城市的200余人次。”他说。

北京佑安爱心家园常务理事段君义认为，随着HIV防控工作的深入展开，社区组织在为HIV感染者及高危人群提供HIV预防和治疗关怀服务中发挥着越来越重要的作用，也是衔接疾控、政府管理部门和医疗机构的纽带。近年来，前来社区组织咨询及寻求专业帮助HIV感染者和高风险人群愈来愈多，面对个人的私密性行为，这就需要更大力度宣传HIV综合防治知识，推广药物预防阻断策略，促使每个人承担起自己的健康责任。此次手册的发布，为我们社区工作者提供了规范化的培训指导，帮助我们向感染者和高风险人群传递规范的HIV防治知识，协力优化防控策略的落地。