假期将至，出游安全吗？国务院联防联控机制回应来了

中秋、国庆假期将至，出游是否安全？师生离校返校有哪些要求？如何做好假期疫情防控？16日，国务院联防联控机制新闻发布会就公众关心的问题集中作出回应。

建议取消前往中高风险地区的出行计划

国家卫生健康委员会新闻发言人米锋介绍，自9月10日以来，本轮疫情新增本土确诊病例一半以上为中小学、幼儿园师生和工厂员工，场所聚集性感染明显。

中秋、国庆假期即将来临，国家卫生健康委员会疾病预防控制局副局长雷正龙建议公众，假期尽量减少非必要外出，取消前往中高风险地区的出行计划，如需出行做好旅途中的防护；提倡家庭聚餐聚会时不要超过10人，尽量减少聚餐人数，缩短聚餐时间；做好个人健康监测，保持正常有规律的生活。

雷正龙特别强调，入境口岸、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位的工作人员，提倡避免假期到外地旅游，避免乘坐飞机、列车和长途公共汽车外出。此外，严格限制正在居家健康监测的人员到外地旅游以及参加聚集性活动。

“目前我们还不能放松警惕。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，德尔塔变异株传染性强，建议符合新冠病毒疫苗接种条件的人群尽快接种。

鼓励提倡师生就地过节

本轮疫情让公众尤为关注校园疫情防控情况。教育部体卫艺司副司长万丽君介绍，教育部对近期特别是中秋、国庆期间的疫情防控提出了明确要求。假期高校必须安排值班值守，确保领导在线、疫情防控机制在线、应急处置在线，切实关注本地、本校的具体情况。根据当地疫情防控要求，积极作出应对，进行动态化政策调整。同时，要明确离校返校疫情防控要求，鼓励提倡师生就地过节，减少外出，特别是减少跨省流动。对于留在学校过节的师生要加强关爱，保障科研、学习、生活需要。

在谈到是否会更大范围推广“适时抽检”时，万丽君表示，福建省对在校学生适时抽检核酸的做法体现了核酸检测在疫情防控中的重要作用。教育部鼓励边境地区和内地境外输入人员流动比较频繁的地区，定期或者不定期按比例对师生进行核酸检测。

严格实施跨省旅游经营“熔断”机制

文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，中秋、国庆“双节”期间，全国将有超过一万家A级旅游景区正常开放，约占A级旅游景区总数的80%。

文化和旅游部要求，各地要严格做好外防输入工作。暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。严格实施跨省旅游经营“熔断”机制，对出现中高风险地区的省区市，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和“机票+酒店”业务，待该省域内中高风险地区清零后，再恢复跨省旅游经营。

侯振刚提醒，游客们要密切关注疫情动态，不要前往中高风险地区旅游。景区应落实“限量、预约、错峰”要求，合理控制游客接待上限，严格落实门票预约制度，做到游客信息可查询、可追踪。

全力保障旅客假期安全便捷出行

“我们建议有条件的旅客尽量错峰出行出游。”交通运输部应急办副主任卓立表示，在运输组织保障方面，交通运输部将指导各地强化客运枢纽、火车站、港口码头、机场和旅游景点景区等重点区域的运力投放和应急调度，强化运输供给，提高疏运能力，减少人员聚集。

天气路况和安全应急管理是出行需要关注的重点。卓立介绍，将针对恶劣天气及时发出预警，加强重要公路通道、易拥堵收费站和跨江河特大桥梁等重点路段运行监测，同时督促客运经营者加强人员安全培训和车船维护。