莆田49名12岁以下儿童确诊 如何织密学校疫情防控网

受此轮新冠肺炎疫情影响，目前福建莆田已有49名12岁以下儿童确诊新冠肺炎，泉州、厦门等地确诊人员中也出现了12岁以下儿童病例，引发社会广泛关注。目前，福建各地加大了对幼儿园、中小学疫情防控的力度，细化日常防控措施。

莆田市通报，截至14日24时，新冠肺炎确诊病例中有12岁以下儿童49人。此次确诊的儿童集中在莆田仙游县枫亭镇多所小学及幼儿园。针对莆田疫情冲击学校的情况，福建要求各级学校组织开展重点人员摸排工作，对8月26日以来本人或共同居住人员中有来自当前中高风险地区的师生员工等人群，进行全面摸排、单独造册，并实行动态跟踪管理；要求师生健康信息报告不间断、及时更新，严格落实“日报告”制度。

此外，福建省教育厅近日下发通知，要求全省各级各类学校原则上在9月19日前完成全员核酸检测。纳入登记造册的重点人群和莆田、泉州、厦门等地的师生员工，在间隔4天后再做一次核酸检测，有条件的学校可以加密检测。莆田、泉州泉港区等地还提出，辖区全部学校暂停线下教学，改为线上教学。

莆田市疾控中心主任凌龙美说，这次疫情暴露出12岁以下儿童是当下疫情防控的薄弱点。儿童身体免疫力不如成年人，学校人员密集，一旦发生疫情，容易在短时间内形成较多的病例；并且小儿的病程发展快，救治更加复杂，因此要在疫苗接种环节实现突破，才能更有效防控疫情在这一群体蔓延。

加大对学生群体适时抽检比例，是及时精准筛查的关键举措。记者了解到，目前福建全省学校核酸检测轮检已实现常态化，包括10%抽检、定期不定期检测等，疫情发生后又在全省范围进行了师生全员检测。

文/新华社