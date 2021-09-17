北京20家医院开展线上诊疗服务

本报北京电 （朱玉娟）为方便患者就医，结合疫情防控下的诊疗服务，北京市医院管理中心积极推动市属医院开展互联网诊疗服务，在线开展部分常见病、慢性病复诊和药品配送等服务。截至目前，友谊医院、同仁医院、天坛医院、中医医院、儿童医院等20家市属医院均获批互联网诊疗资质，已上线运行。

从2020年5月大规模启动互联网诊疗相关服务至今，市属医院在线服务患者26.35万人次，朝阳、宣武、肿瘤、首儿所、安定等5家医院月均诊疗量均在1000人次以上。市属医院提供线上服务的出诊医务人员数量有1971人，其中医生1678人，护士158人，药师135人；中高职称人员占比达到90.5%。

复诊患者通过“京医通”、微信小程序、医院APP等多种方式预约互联网诊疗的号源，即可按照挂号时间等待医生，通过网络视频与医生“面对面”交流病情，享受便捷的线上就诊服务。

患者在线上问诊开具处方后，后台药师通过处方前置审核功能对处方进行审核后，打印个性化的用药指导单或用药二维码，随药快递到家，让群众少跑腿，大大缩减了就医取药的时间。