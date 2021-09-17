健康中国“合理膳食行动”人人参与局面初步形成

本报北京电 （记者熊 建）国家卫健委近日召开新闻发布会，健康中国行动合理膳食行动工作组副组长、国家卫健委食品司司长刘金峰表示，合理膳食行动实施两年多来，政府动员引导社会共建共享，人人参与践行的工作局面初步形成。

2019年6月，国务院启动健康中国行动计划，部署了15项专项行动，其中第二项是合理膳食行动。刘金峰介绍，从具体措施和做法看，合理膳食行动可概括为“五抓一助力”。其中，在抓行动合力方面，我国目前已成立由卫生健康、农业、教育、体育等18个部委组成的国民营养健康指导委员会，组建合理膳食行动工作组，指导成立省级国民营养健康指导委员会，凝聚起部门协作、上下联动的工作合力。

在抓政策规范上，卫健委系统梳理评估我国在营养整体规划、产业发展、人群营养政策等方面制定出台的政策，分析实施难点和薄弱环节，不断完善实施合理膳食行动的保障措施。

在抓标准引领上，专项行动针对全人群、生命全周期营养健康，以“一老一小”为重点，组织制定肥胖儿童饮食行为干预、营养与健康学校建设等标准指南。修订食品营养标签标识等相关标准。

在抓试点示范上，针对外出就餐、营养健康风险和问题，广泛开展营养健康餐厅、营养健康食堂、营养健康学校的示范建设。搭建区域性营养创新平台，加强各地营养专业人才队伍的建设。

在抓知识普及上，推动全民营养周“520”中国学生营养日等活动的常态化，组织营养健康知识进社区、进家庭、进学校、进商超、进乡村活动，贴近百姓开展营养健康知识普及。

刘金峰表示，在助力疫情防控上，国家卫健委推动将营养支持应用于新冠肺炎重症、危重症患者的治疗康复，对新冠肺炎患者、一线工作者和社会公众分别提出营养膳食指导，助力做好常态化疫情防控。