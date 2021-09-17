不断提升学生体质健康水平（人民时评）

为促进学生德智体美劳全面发展，各级各类学校深化体教融合，推进学校体育教学改革，推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展，健康活力正在成为校园新风尚

学生体质和健康监测看重的不只是数据变化，更重要的是提示人们，健康教育不只体现在体育课上，更是一项系统工程。提升学生体质健康水平，依然任重道远

青少年是国家的未来和民族的希望。习近平总书记强调：“少年强、青年强则中国强。少年强、青年强是多方面的，既包括思想品德、学习成绩、创新能力、动手能力，也包括身体健康、体魄强壮、体育精神。”青少年身体素质事关个人成长、家庭幸福、民族未来，只有积极参与体育健身运动，强健体魄、砥砺意志，凝聚和焕发青春力量，才能为中华民族伟大复兴作出应有贡献。

曾经一段时间，校园中“小胖墩”“小眼镜”发生率有所上升引发各界关注。一些地方的校园体育，存在“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的问题，课时开设不足、活动组织滞后、场地设施短缺、师资力量薄弱等问题也成为困扰不少学校体育教育发展的现实难题。树立健康第一的教育理念，实现体育与教育的有机融合，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，成为广大家长、学校和社会的共同期待。

近年来，随着政策措施牵引带动，学生体质与健康水平不断迈上新台阶。学生身高、体重、胸围等形态发育指标持续向好，学生肺活量水平全面上升，中小学生柔韧、力量、速度、耐力等素质出现好转，学生营养不良状况持续改善……不久前，由教育部、国家体育总局、国家卫生健康委、国家民族事务委员会、科技部、财政部联合开展的第八次全国学生体质与健康调研情况公布。结果显示，我国学生体质健康达标优良率总体呈上升趋势，学生体质与健康水平持续提高。

这一成果的取得，离不开各地各校对学校体育工作的重视。在育人实践中，为促进学生德智体美劳全面发展，各级各类学校深化体教融合，推进学校体育教学改革，推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展。通过完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，推进一校一品、一校多品建设，强化体育课程开设刚性要求，不削减、挤占体育课时间，体魄强健正在成为新时代学生的标配，健康活力正在成为校园新风尚。

也要看到，学生体质健康提升的同时，学生视力不良和近视率偏高、学生超重肥胖率上升、学生握力水平有所下降、大学生身体素质下滑等问题仍较为显著。精准把握学生体质与健康的影响因素，靶向施策，加强和改进学校体育、卫生与健康教育工作，提升学生体质健康水平，依然任重道远。

学生体质和健康监测看重的不只是数据变化，更重要的是提示人们，健康教育不只体现在体育课上，更是一项系统工程。近年来，把青少年健康和学校体育纳入地方政府的考核指标，把健康第一作为学校工作的出发点和落脚点，与青少年体质健康相关的文件密集出台，相关政策不断细化完善。最近，教育部等五部门联合印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，进一步将学校健康教育的内容规范化系统化。无论是引导树立正确的健康观，还是构建面向人人、人人有责的健康教育体系，相关要求体现了提升学生体质健康工作的系统性和综合性，不仅立足当下，更着眼长远。

奋进新征程，广大青少年学生要多参加体育锻炼，为未来的持续奋斗打好身体的底子；学校要把全面提升学生健康素养纳入高质量教育体系，为学生健康成长和终身发展奠定基础，努力为教育强国、体育强国和健康中国增色添彩。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 07 版）