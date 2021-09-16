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福建省加强保障疫情防控期间应急物资正常流通

2021年09月16日08:32 来源：新华网

　　新华社福州9月15日电（记者邓倩倩）福建省应对新冠肺炎疫情工作指挥部综合协调组日前印发通知，要求切实保障疫情防控期间应急物资正常流通，做到“一断三不断”，坚决阻断病毒传播渠道，保障公路交通网络不断、应急物资和必要的群众生产生活物资运输通道不断。

　　通知要求，调整优化公路交通管控措施，严禁擅自封闭高速公路出入口，严禁阻断国省干线公路，严禁硬隔离或挖断农村公路，严禁阻碍应急运输车辆通过，严禁擅自在高速公路服务区和收费站、省界和国省干线公路设置疫情防控检疫点或检测站。

　　按照交通运输部最新版《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》，做好应急运输车辆、场站消毒及从业人员防护等工作，降低通过道路运输传播新冠病毒的风险。疫情发生地要切实履行疫情防控属地责任，对驶离疫情发生地的货运车辆，要严格落实相关疫情防控措施，确保符合疫情防控要求。

　　通知强调，疫情发生地要及时公布对货运车辆的防疫检查措施和通行条件，优先保障疫情防控和民生物资运输车辆通行。各地不得阻拦疫情发生地车籍及途经该地区货运车辆的正常通行。各地对短期向疫情发生地运送物资的司机、装卸工等提供保障的人员，原则上不需要采取隔离14天的措施。各地联防联控机制要迅速启动24小时应急运输值班制度并向社会公开联系电话，福建省交通运输厅安排专人值守24小时值班电话，随时协调解决交通通行和运输保障问题，切实保障货运车辆顺畅通行。

(责编：崔元苑、杨迪)


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