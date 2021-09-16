国台办：已有15.6万余名在大陆台胞接种疫苗

国务院台湾事务办公室9月15日在京举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲就近期两岸热点话题回答记者提问。朱凤莲应询表示，截至8月31日，已有15.6万余名在大陆台胞接种疫苗，累计接种逾29万剂次。一些地方根据当地疫苗接种统一安排，已开始为12至17岁的在大陆台湾学生接种疫苗。

朱凤莲说，我们多次表示愿尽最大努力协助广大台胞应对疫情，让广大台胞有疫苗可用，这仍然是我们当前最大的关切。希望民进党当局不要再政治凌驾科学，要以台湾民众利益为重，采取实际行动保护他们的生命健康福祉。

今年以来两岸贸易额增速逾三成

有记者问，蔡英文针对两岸贸易称，未来目标要摆脱对大陆产品的高度依赖，让台湾的贸易伙伴与投资更加多元化，发言人对此有何评论？近期，两岸经贸往来呈现了哪些新特点，未来又会有什么新进展？

朱凤莲表示，今年以来，两岸经贸交流合作保持良好发展态势，两岸贸易、投资大幅增长，金融合作持续深化，经贸交流热度不减，概括起来有四方面进展。

一是两岸贸易大幅增长。据海关总署统计，今年1至8月，两岸贸易额2088.2亿美元，同比增长31.8%。其中，大陆对台出口503.2亿美元，同比增长33.4%；大陆自台进口1585亿美元，同比增长31.3%。今年以来，两岸贸易额、大陆对台出口、自台进口增速均高于30%，显示两岸经贸合作动力持续增强。

二是台商对大陆投资保持增长态势。据商务部统计，今年1至7月，大陆新批准台资项目3552个，同比增长47%；实际吸引台资6.4亿美元，同比增长9.6%。今年以来，新批准台资项目数、吸引台资金额持续大幅增长，充分表明台商持续看好大陆巨大的内需市场、完备的产业体系、强大的生产制造能力和广阔的发展前景。

三是两岸金融合作持续深化。长春英利、南侨食品、华利集团、东亚机械等4家台企今年在A股上市，目前在大陆A股上市台企增加到42家。中富电路、炬芯科技上市申请已获准，上海冠龙、合富医疗等正积极申请上市。台北富邦银行、台中银证券投资信托、凯基国际（香港）等台资金融机构也积极申请合格境外机构投资者资格（QFII），参与大陆证券市场投资。

四是两岸同胞经贸交流热度不减。在确保疫情常态化防控基础上，有关省市先后举办“深化鲁台合作推进会”、川渝两地“台企西部行”、“长三角地区项目推介会暨‘台商台青走晋来’”、“2021海口台商峰会”、“台商台企吉林行”等活动，推动一批符合大陆产业发展方向的项目对接落地。大陆有关部门在湖南设立海峡两岸产业合作区，为台资企业在中部发展搭建平台。围绕落实落细“农林22条措施”，四川、江苏、黑龙江等地举办帮助台资农业林业企业发展的政策推介、经验交流等活动，支持台农台企参与乡村振兴战略，深化对台农业林业交流合作。

朱凤莲表示，事实充分证明，大陆始终是广大台湾同胞、台资企业投资兴业的最佳选择。两岸加强经贸合作，台湾经济才能有更好发展，台湾同胞才能更多获益受惠。民进党当局一再干扰、阻碍两岸经贸合作是不智的，也不可行。

美方拿台湾问题做文章是徒劳的

有记者问，近期美国一方面重申无意改变一个中国政策，一方面却频打“台湾牌”，酝酿把“台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”。与此同时，民进党当局极力鼓噪，挟洋自重，请问发言人有何评论？

朱凤莲表示，中美建交时美方在台湾问题上对中方作出了严肃的政治承诺，美方和台湾只保持文化、商务和其他非官方关系。搞冷战思维、零和博弈，拿台湾问题做文章，试图“以台制华”，遏制中国发展，这些都是徒劳的。

她指出，我们坚决反对包藏祸心的“更名”图谋。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际社会普遍共识，是公认的国际关系基本准则，也是中美关系的政治基础。美方既然一再表示从来无意改变一个中国政策，就应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，以实际行动履行对中方作出的有关承诺，停止向“台独”势力发出错误信号。

朱凤莲表示，民进党当局出于“台独”本性，置中华民族根本利益和台湾民众福祉于不顾，甘当外部势力的棋子，不断在国际上玩弄谋“独”花招、挑衅生事，只会严重损害台海和平稳定，把台湾民众推向灾难。

有记者问，此前民进党“立委”呼吁把握国际社会“友台风潮”，推动“台驻外机构”更名为“台湾”。我们关注到近期惠誉和穆迪两家国际信用评级机构在其声明中使用“中国台湾”称呼台湾。请问发言人有何评论？

朱凤莲表示，台湾是中国的一部分，我们坚决反对台湾地区和我建交国发展任何形式的官方关系或互设官方机构。民进党当局无论怎样玩弄花招、搞“台独”挑衅，都改变不了世界上只有一个中国，台湾是中国一部分的事实。“越来越多的国家和机构，已经认识到台湾问题的敏感性，采取了尊重一个中国原则，实事求是的做法，我们对此予以赞赏。”

坚决反对任何形式的“修宪谋独”行径

有记者问，据报道，台立法机构新会期将继续推动所谓“修宪”，民进党版“修宪”草案也有可能涉及“降低修宪门槛”等议题，对此有何评论？朱凤莲表示，坚决反对任何形式的“修宪谋独”行径，将采取坚决反制措施。

她说，我们密切关注有关动向。一段时间以来，民进党当局和“台独”势力为转移视线、谋取政治私利，无视广大台湾同胞对防控疫情、增进民生福祉、稳定和发展两岸关系的期盼，持续操弄所谓“修宪”议题，鼓噪“台独”谬论，挑动社会对立。岛内所有负责任的政党和人士都应看清民进党当局和“台独”势力的政治算计和险恶用心，不跟风唱和，以实际行动维护台海和平稳定与台湾民众福祉。广大台湾同胞也要保持高度警惕，反对和抵制各种形式的“修宪谋独”行径。

有记者问，蔡英文日前在出席所谓“安全对话”时称，“期盼与邻国在和平稳定且互存的原则下共存”，有评论认为，其“邻国”指的是大陆。请问国台办对此有何评论？

“一方面他们在做各种小动作；另一方面陆委会又说，要推动两岸良性互动。这些言行自相矛盾。”朱凤莲答问时强调，台湾是中国不可分割的一部分，两岸不是国与国关系，这是任何人任何势力都无法改变的事实。民进党当局抛出夹带“两国论”的言论，不断进行谋“独”挑衅，只会进一步破坏台海和平稳定，给广大台湾同胞带来深重灾难。肆意的挑衅，邪恶的行径，必将招致正义的行动。

她表示，推动两岸关系和平发展是两岸的主流民意，关键在于双方均坚持体现一个中国原则的“九二共识”，这是两岸关系的政治基础。民进党当局只有放弃“台独”分裂立场，回到“九二共识”的政治基础上来，两岸关系才能重回和平发展正轨。

（本报北京9月15日电）