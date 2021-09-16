湖北实施“一村一名大学生村医”计划

本报武汉9月15日电 （记者田豆豆）为提升村医服务能力，今年9月，湖北明确到2025年实现“一村一名大学生乡村医生”的目标，并将此事纳入省领导领办“十大惠民、四项关爱”实事项目中落实。至今已有4000名大学生村医陆续上岗。

据介绍，湖北省卫健委、省委编办、省教育厅、省财政厅等8部门联合印发《“万名大学生乡村医生配备”项目实施方案》，明确通过订单定向培养、社会招聘、上级机构派驻巡诊、学历提升等方式，提高大学专科学历的乡村医生比例。

同时，为了拓宽大学生乡村医生的职业发展空间，湖北省将组织基层医疗卫生专业技术人员专项招聘，进一步充实乡镇卫生院、社区卫生服务中心医疗卫生力量。推进紧密型乡村一体化管理，对于新上岗的大专以上乡村医生，乡镇卫生院与其签订聘用（劳动）合同。对符合条件的“大学生乡村医生”服务期满后在事业单位公开招聘方面，参照“三支一扶”计划人员享受相关优惠政策。2021年度“一村一名大学生村医”项目定向招生已录取1532人，由省、市（县）两级财政提供学费、生活费。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 12 版）