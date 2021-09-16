加强残疾预防 促进全民健康

张海迪

落实以人民为中心的发展思想，必须重视和强化残疾预防，最大限度地保护生命安全、增进人民健康

我国有8500多万残疾人，每年新增残疾人逾200万，进一步加强残疾预防工作十分紧迫、必要。健康关乎着千万个家庭的幸福指数。习近平总书记强调，“各级党委和政府要高度重视残疾人事业”。做好残疾预防工作，减少残疾的发生和发展，减轻残疾带来的痛苦，帮助残疾人和家庭解决困难，是残疾人工作的重要内容，是践行人民至上、生命至上理念的实际行动。

党中央、国务院高度重视残疾预防工作。五年来，通过实施《国家残疾预防行动计划（2016—2020年）》《残疾预防和残疾人康复条例》等一系列政策措施，遗传发育、疾病、伤害等导致的残疾发生得到有效控制，脊髓灰质炎、麻风病、碘缺乏症等造成的残疾已基本消除，白内障、药物性耳聋等造成的残疾大幅减少，残疾人基本康复服务覆盖率不断提高，残疾预防工作取得显著成效。五年来的实践表明，建立全人群、全生命周期的残疾预防意识至关重要，开展以社区和家庭为基础、以一级预防为重点的三级预防是残疾预防的有效模式。但与此同时，慢性病、出生缺陷和发育障碍、意外伤害、老年人功能衰退、心理健康问题等致残风险在显著增加，“十四五”时期，残疾预防工作面临新的压力和挑战。

预防医学是现代医学的重要组成部分。残疾是可以预防的，残疾预防是经济社会发展有效的健康投资和重要策略。落实以人民为中心的发展思想，必须重视和强化残疾预防，最大限度地保护生命安全、增进人民健康，创造健康和平安的生活。

一是健全预防工作机制。残疾预防是卫生健康服务的重要环节和基础工作。“十四五”时期，要坚持党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的工作机制，发挥医学、经济、法律、社会等多学科优势，推动残疾预防工作取得新的更大成效。

二是增强全民预防意识。残疾是每一个人都面临的风险。要利用残疾预防日、爱眼日、爱耳日、出生缺陷预防日、精神卫生日等广泛开展残疾预防宣传教育，面向儿童、青少年、新婚夫妇、孕产妇、高危职业从业者等重点人群普及残疾预防知识，提高残疾预防和生命防护能力。

三是落实重点预防工程。针对慢性病、出生缺陷、意外伤害等主要致残因素实施重点预防工程，提高残疾风险综合防控能力，不断改善残疾人康复状况。坚持儿童优先原则，加强出生缺陷预防，加强新生儿疾病筛查、0—6岁儿童残疾筛查和残疾儿童康复救助，提高早发现、早干预、早康复的能力和水平。落实积极应对人口老龄化国家战略，提高老年人健康服务可及性，让更多的老人安享健康的晚年。要推动加快发展精神疾病防治和康复服务、社会工作服务和个体危机干预，营造包容友爱的社会环境，为人们创造身心愉悦的生活。

四是加快培养专业人才。推动培养高素质专业人才，这是未来康复事业发展的重要工作。中国残联正在推动建成高起点、高水平、国际化的康复大学，推动建立康复国家重点实验室，加快相关基础研究和专业人才培养，为残疾预防、康复事业提供有力保障。

希望全社会都来关注残疾预防，普及残疾预防知识，增强残疾预防意识，让我们的生活永远幸福美好。

——中国残联主席张海迪在第五个残疾预防日之际说

（本报记者 易舒冉整理）

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 07 版）