“隔空”指导提升基层医疗诊治水平

8月31日下午2点，一场“隔空”心脏支架植入手术远程指导正式开始。在5G网络高速率传输下，通过黑龙江省远程医学诊疗教育平台，哈尔滨医科大学附属第二医院（以下简称哈医大二院）心内科会议室大屏幕上高清显示出远在200多公里外的海伦市人民医院正在进行的支架植入手术。哈医大二院心血管病医院院长、心内科主任于波教授坐在会议室屏幕前，实时进行远程指导，从指引导管就位、导丝通过，到球囊预扩张、选择一枚支架精准释放，再到最终的后扩张，不到30分钟手术顺利完成。

记者从哈医大二院获悉，近日，工信部和国家卫健委公示了5G+医疗健康应用试点项目名单。哈医大二院申报的“黑龙江省远程医学诊疗教育平台”项目成功入选。该院依托这个国家级试点项目，充分发挥先进诊疗水平和完备的教学资源，运用5G通讯技术的高速传输与共享，在平台上实现对基层医院的疾病诊断、手术指导、医疗质控，同时结合在线课堂、在线会诊、手术直播等方式进行线上技术培训，从而达到医疗资源下沉，提升基层医疗诊治水平，方便百姓就地就医的目标。

据介绍，黑龙江省一共60家三甲医院，其中21家位于省会哈尔滨。而黑龙江省下辖79个县级行政区，拥有县级医院总数约1007家。医疗资源分布不平衡，省会核心城市外的医疗资源短缺，临床诊疗水平亟待提升。而传统的医疗下乡、医疗扶贫不能从根本上解决这一问题，传统医师培训不仅消耗人力财力，在现有防疫环境下也变得越发困难，因此基于5G通讯技术建立一个线上医学诊疗教育平台势在必行。

哈医大二院心内科为黑龙江省远程医学诊疗教育平台项目实施的先行试点科室。作为项目负责人，于波表示，5G网络具有高速率、大带宽、低时延的特性，可有效保障远程手术的稳定性、可靠性和安全性。该项目的实施使更多的龙江基层偏远地区的患者在减少经济负担的同时能够接受更优质的医疗服务，为“小病不出门、大病不出县”的目标提供了可行方案；同时，通过该平台还可高效地提升基层医疗水平，为培训基层医务人员诊疗水平提供新途径。 ◎通讯员 田 为 曹 玥 本报记者 李丽云