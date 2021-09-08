审慎理性科学研判“双节”防疫形势

全球新冠疫情仍在大范围流行，我国外防输入的压力依然很大。充分估计公众“双节”假期的出游热情与旅行期待，审慎理性评估假日疫情防控风险，是一项至关重要的基础性工作。把这项工作做好了，就能有序部署景点限流措施，积极协调公安、交通等部门，加强对景区外游客的疏导和分流，并能提前借助门票预约制度引导游客间隔入园错峰旅游，防止人员聚集。

中秋、国庆假期即将到来，公众能否安全出行？9月7日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍当前新冠疫情防控形势。面对德尔塔变异株全球肆虐，“缪”变异株蠢蠢欲动的严峻形势，必须以更加审慎理性的态度，科学研判国内外疫情防控形势，进一步绷紧疫情防控这根弦，才能度过一个欢乐祥和、健康平安的“双节”假期。（相关报道见A5版）

从时间上看，今年的“双节”假期与新冠疫情暴发后2020年中秋、国庆假期有了很大不同。由于中秋节与国庆节之间相隔10天，会有不少人选择将年度休假与“双节”假期串联在一起，利用这个“超级长假”长途出行。与此同时，这个“双节”假期又是国家基础教育“双减”政策实施之后的第一个国庆长假，可能会有更多摆脱了课外辅导班的孩子随父母领略外面的世界。携程9月7日发布《秋游及中秋预测数据报告》显示，中秋前夕跨省游有序复苏，9月6日预订跨省旅游订单量较8月20日增长356%。

充分估计公众“双节”假期的出游热情与旅行期待，审慎理性评估假日疫情防控风险，是一项至关重要的基础性工作。把这项工作做好了，就能在长假到来时，有序部署景点限流措施，积极协调公安、交通等部门，加强对景区外游客的疏导和分流，并能提前借助门票预约制度引导游客间隔入园错峰旅游，防止人员聚集。

今年“双节”假期是在全国近11亿人已经接种新冠疫苗，其中近10亿人完成了全程接种形势下的第一个长假。接种人数已经占全国总人口的77.6%，这一成绩让人安心不少。众所周知，接种疫苗是预防控制新冠肺炎的有效手段，按照知情、同意、自愿原则，各地深入细致、尽心尽力、积极稳妥推进疫苗接种“应接尽接”，为这个“双节”假期公众出行提供了一定的健康保障，也为我们审慎理性评估这个长假人员流动疫情传播风险提供了参照系。

在疫苗接种进度喜人的数据背后，也有媒体表达了对个别地方为了提高接种进度，对尚未接种居民采取限制进入车站、景区、超市等公共场所的措施的担忧。“双节”假期，人员流动是否会在某种程度上受到此问题的影响？国家卫健委疾控局有关人士对此明确指出，坚决杜绝将二码联查与强制性接种捆绑，依法依规接种与公民履行新冠疫情防控义务并行不悖。杜绝强制性接种，坚持依法依规接种，为长假期间公众的有序流动提供了理性空间，进一步明确了继续有效有力推动疫苗接种的政策界限。

审慎理性研判“双节”假期疫情防控，另一个关键点是看当前全球疫情传播的总态势。全球新冠疫情仍在大范围流行，我国外防输入的压力依然很大。目前国内高风险地区已经清零，低风险地区只剩下三个，疫情防控形势平稳向好，这个“双节”假期仍然是常态化疫情防控状态下的一个长假。这就要求公众依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性，尤其不要大规模聚集聚会。

此外，公众出行前应了解目的地的疫情防控等级，出行过程中要做好个人防护，严格执行戴口罩、勤洗手、保持手卫生、保持社交距离的常态化疫情防控措施。旅游结束后14天内，要对自己的身体状况做持续的观察，一旦出现发热之类的症状，一定要及时就诊，告知医生自己的旅行情况。

只有审慎理性研判“双节”疫情防控形势，各地才能有针对性地防护防守，筑牢外防输入“防火墙”，织密内防反弹“防护网”，有重点地强化热门场所防控。公众也才能做到个人防护与理性出行并行不悖，同心协力度过欢乐祥和、平安健康的中秋、国庆“双节”长假。