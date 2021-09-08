我国夜间经济仍处于起步阶段，距离高质量发展尚有差距。要想更好满足百姓个性化、多层次、品质化的夜间消费需求，就必须加大供给侧结构性改革力度

在上海南京路步行街，露天集市吸引大批消费者前来光顾；在南昌万寿宫历史文化街区，观众驻足观看民俗文化表演；在重庆洪崖洞景区，热辣翻滚的火锅是游客难以忘怀的“舌尖”美味……当前，各地在做好疫情防控的前提下，积极发展夜间经济，丰富了百姓生活，增添了城市活力。

夜间经济主要指当天18时到次日清晨6时发生的各种经营消费活动，集合了休闲、旅游、文化、餐饮、购物等多种服务消费，是城市活力的风向标，也是城市消费的“新蓝海”。相关部门持续出台政策措施，活跃夜间商业和市场，提振夜间经济。各地也纷纷推出相关举措，从“不打烊”书店到“博物馆奇妙夜”，从夜间公园到夜间展览，从24小时便利店到“深夜食堂”，推动夜间经济持续升温。

目前看，我国夜间经济仍处于起步阶段，距离高质量发展尚有差距。从供给端来看，有些地方盲目跟风，存在同质化、低水平建设的情况；有些地方不具备发展夜间经济所需客观条件和能力，也推出相关项目，但配套的监管和服务却没有跟上。从需求端来看，一方面，不同消费群体对夜间经济产品和服务有不同的消费偏好，“千人千面”的差异化需求并未得到有效满足；另一方面，一些制约夜间消费潜力的隐忧依然存在，比如往返交通是否方便、深夜出行回家是否安全、商圈的停车位是否充足等。要想更好满足百姓个性化、多层次、品质化的夜间消费需求，就必须加大供给侧结构性改革力度，推动夜间经济高质量发展。

做好设计规划，完善配套设施，因地制宜发展夜间经济。发展夜间经济要选择那些具有较好商业基础的消费集聚区，统筹考虑经营模式、商户类别和经营环境等因素，科学布局，切实形成集聚效应，做到业态互补。发展夜间经济是一项系统工程，要协调公安、交通、消防、城管等部门完善夜间交通、安全、环境等配套措施，以良好的保障服务提高居民夜间消费的便利度、活跃度和安全性。

增加优质供给，丰富业态种类，打造多元夜间消费场景。中国旅游研究院调研发现，夜间消费品类中，餐饮消费占比超七成。夜间经济不仅仅是消费时间上的变化，而是日间消费方式的延续和提升，进行夜间消费的人群往往对消费品质的要求会更高。高质量的夜间经济应走出以“食、游、购”为主的阶段，阔步向“娱、体、展、演”等消费大市场迈进。为此，要鼓励主要商圈和特色商业街将文化、旅游、休闲等紧密结合，全面提升文旅公共服务效能。有关市场主体也应加快产品创新，拓展消费场景，繁荣夜间文化演出市场，激发更多消费热点，推动夜间经济向富有人文内涵、彰显城市底蕴的方向发展。

加强政策扶持，优化营商环境，增强企业经营活力。不少夜间经济商户都是中小微企业，要简化行政审批手续，取消过多经营限制，减免摊位租金，实施有力度的税费减免政策，降低企业经营成本，提升企业经营的主动性和积极性。目前有些地方探索通过设立夜间经济专项引导基金的方式，对企业给予适当的补贴或奖励。这类政策措施创新不妨更多一些。

推动夜间经济高质量发展不可能一蹴而就，考验着一座城市的综合管理能力和管理智慧，需要久久为功。相信通过多方协同、合作治理，促进夜间经济发展的激励机制和保障系统将加快构筑起来，推动夜间经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 19 版）