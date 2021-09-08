发展夜间经济 增添消费活力(消费视窗·优化城市商业  提升生活品质③)

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夜间经济已成为城市商业的重要组成部分，是彰显城市特色与活力的有效载体。发展夜间经济不仅能满足人民日益增长的美好生活需要，还能扩大内需、繁荣市场、创造就业，展现地方特色文化。

今年7月，文化和旅游部办公厅发布《关于开展第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设工作的通知》，要求分批次遴选、建设200家以上国家级夜间文化和旅游消费集聚区。商务部关于城市居民消费习惯的调查报告显示，60%的消费发生在夜间，一些大型商场每天18时至22时的销售额占比超过全天的50%。夜间经济已经成为衡量城市经济活力的重要指标。当前，夜间经济的发展状况怎么样？如何进一步提升夜间消费活力？记者进行了采访。

内容更加丰富

夜间经济涉及业态丰富、消费场景多元，各地探索出一批各具特色的实践模式

8月25日，陕西西安大唐不夜城重新亮灯。8月26日，江苏苏州有序恢复姑苏区等地夜间经济活动。8月30日，河南洛阳龙门石窟恢复夜间对外开放。

8月27日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，宣布我国本轮疫情已得到有效控制。随着多地降低疫情风险等级，其夜间经济逐步恢复正常。

“在观前街吃大闸蟹，到金鸡湖坐轮船夜游……夜晚出来游玩比白天还有意思。”在苏州旅游的姜珊说，“过去，对夜间消费的印象就是逛逛夜市，没想到现在晚上的苏州更精彩。”

在苏州，游客乘坐轨道交通1号线，可以到金鸡湖、姑苏观前街、新区狮山、吴中木渎古镇4个夜间文旅消费集聚区游玩。同时，苏州市35家A级景区、首批6家博物馆在夜间开放，并推出系列夜游、夜演、体验活动。

苏州市文化广电和旅游局相关负责人介绍，苏州正在推进夜间经济常态化发展，推出的“姑苏八点半”系列活动，包括夜游、夜秀、夜购、夜食、夜娱、夜阅六大主题活动，融合夜间演艺和餐饮、影院、剧院、书店等特色活动，未来“繁华苏州夜”还将不断升级，点燃夜间文旅消费热情。

夜幕下的龙门石窟，在灯光映衬下，别有一番历史韵味。

洛阳市去年出台了《打造“古都夜八点”文旅消费品牌行动方案》，通过创新夜游产品，丰富夜游、夜购、夜宵、夜娱等消费业态，繁荣夜间文化旅游市场，激活文旅消费。其中“夜游龙门”“古城夜韵”3D灯光秀等项目不仅为游客带来新体验，也为旅游夜经济注入新活力。

目前，国内不少城市已经探索出相对成熟的夜间经济模式。例如，上海致力于围绕“国际范”“上海味”“时尚潮”三个特点，打造一批夜生活集聚区；西安主推“夜游西安”，将“大唐文化”打造成古都旅游名片；武汉“长江灯光秀”、南京“夫子庙—秦淮风光带”等成为各自夜间经济的“金字招牌”。

艾媒咨询数据显示，2020年中国夜间经济发展规模超过30万亿元，预计2021年发展规模将增至36万亿元。夜间经济涉及业态丰富、消费场景多元，包括餐饮、商场等白天和夜晚并重的业态，以及酒吧、KTV等以夜间为主的业态，文化体育类活动也逐渐成为承接城市夜间活动的载体，形成了健身、演唱会、艺术展览、深夜书店等特色产品。

需求不断升级

越来越多的消费者关注精神文化消费

随着人们生活水平的提高，越来越多的消费者开始关注愉悦身心、兴趣学习、健身运动等精神文化消费。为了更好地满足消费者需求升级，各地更加关注提升夜间经济的品质。

一壶清茶，阵阵欢笑。在茶馆里听相声是不少天津人喜爱的夜间休闲娱乐活动。“这儿的演员都比较年轻，快板开场中间还穿插魔术表演，很有新意。表演有浓郁的天津特色，很适合招待外地来玩的朋友。”天津市民赵俊杰说，“晚上的天津也有另一番文化氛围。”

今年4月，天津市商务局印发《天津市2021年发展夜间经济重点工作》，以打造“夜津城”为主题，完善夜间消费场景，持续提升夜间经济示范街区，支持在夜市街区举办文艺演出、音乐节、沉浸式话剧、脱口秀等活动。

一本好书，温润心灵。今年6月，上海30家品牌实体书店同时推出“阅读好时光·深夜书店节”活动。主题书展、文化讲座、新书直播、艺术导赏、文创体验、亲子活动等70余场夜读活动，赋能文旅产业，为夜间经济注入书香文墨。

“深夜书店节不仅意味着营业时间的延长，更满足了人们的文化消费需求，让人深切感受到上海的人文底色和魅力。”上海社会科学院文学所研究员、公共文化研究室主任郑崇选说。

一场比赛，放松身心。“拳击与传统的健身项目不同，竞技性更强。从近期举办的晚间比赛来看，参赛选手与现场观众热情都很高，平常晚上来锻炼的学员也不少。”苏州市一家拳击俱乐部负责人说。

今年5月，苏州部分地区采取政府补贴、商家让利形式，向群众发放现金抵用红包，补贴涵盖剧场、书店、体育健身场馆等文体消费场所，更好地满足市民对品质夜间消费的需求。

中国旅游研究院院长戴斌说：“我国发展夜间经济有巨大的市场潜力，餐饮、购物、夜游等产业形式已远远不能满足消费者需求，康养、文化、休闲、健康等日渐成为夜间经济不可忽视的方面。关注消费者精神需求，创新夜间经济业态、服务与产品是我国城市进一步发展夜间经济的突破口。”

管理配套跟上

完善交通、安全、环境等配套措施，提高夜间消费便利度和活跃度

“夜间经济已成为城市商业的重要组成部分，是彰显城市特色与活力的有效载体。发展夜间经济不仅能满足人民日益增长的美好生活需要，还能扩大内需、繁荣市场、创造就业，多元化展现地方特色文化。”中国商业联合会相关负责人认为，应完善相关配套措施，进一步繁荣城市夜间经济。

2019年，国务院办公厅发布的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出，活跃夜间商业和市场，有条件的地方可加大投入，打造夜间消费场景和集聚区，完善夜间交通、安全、环境等配套措施，提高夜间消费便利度和活跃度。

——便利公共交通。

“过去晚上出去玩，不愿意去远的地方，总感觉去时容易回来难。但自从周末有了‘夜班地铁’，心里就踏实了。”北京朝阳区居民周群飞准备这个周末晚上到海淀区五棵松观看艺术展，顺便在周边逛逛。

近期，北京为进一步繁荣夜间经济，满足市民夜间出行需求，延长地铁1号线、2号线每周五、周六的运营时间。以五棵松站为例，延长之后往四惠东方向末班车时间为00:45，往古城方向末班车时间为01:15。

郑州大学文化旅游创意产业研究院副教授牛文涛认为，相关部门应构建一个多维的快捷交通体系，最大程度地满足消费者夜间消费需求。

——完善城市管理。

“现在的夜市管理有序、干净卫生，打破了过去夜市脏乱差的印象。”苏州市民蔡铭睿在吴中区文萃夜市发现，街道上没有油渍垃圾，各个小吃摊位间隔有序。

推动夜间经济持续发展，离不开良好的配套管理。文萃夜市负责人说：“当地监管部门对夜市摊位推广积分管理制度，摊主在积分合格的情况下，可以自动延续领取下一年的夜间临时占道许可，提高了摊主自我约束的内在动力。”

苏州市去年出台《关于推进城市精细化管理繁荣夜间经济的意见》，要求环卫部门增加区域内保洁力量，调整保洁等级，延长保洁时间；在夜间经济区域配套建设公共卫生间。

——加强数字化建设。

“今年夏季以来，我们通过菜单改造、商户诊断报告等数字化新产品赋能餐饮商户，帮助餐饮企业了解夜间消费需求，改善服务。”饿了么夏季行动夜宵板块负责人沈逸说。

当前，5G、移动互联网、智能通信、移动支付等新技术正在改变人们的生产生活方式。中国旅游研究院相关负责人认为，数字技术正在重构夜间经济供给侧、需求侧及供应链，重塑产业发展格局。无论是政府还是企业，都应运用数字技术提升管理效能，推动夜间经济持续实现量的增长和质的提升。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 19 版）