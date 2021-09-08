让老年人的笑容更加灿烂（民生观）

家人多用心，社会提供更多帮助，老有所乐的良好氛围日渐浓厚

最近，江西永新一位百岁老奶奶和孙子“骑马飞驰”的视频走红网络。视频中的老人笑容满面，画面中的背景“飞速掠过”，孙子戴长文一番装扮，仿佛正带着身后的奶奶策马奔腾。等镜头拉远网友才发现，原来这是一群晚辈用布景营造出的欢快场面。为了让老人开心，年轻人动脑筋、想办法，大家忍俊不禁的同时也直呼感动。

戴长文说，奶奶虽然年过百岁但很爱热闹，他和家人就经常设计一些充满趣味的互动场景，带着老人玩一玩、乐一乐，还拍成视频给老人看。一个个有趣的短视频背后，是晚辈们孝敬奶奶的一份宝贵心意：让老人在精神上既充实又愉悦。

孝老爱亲是中华民族的传统美德。敬亲养亲，很重要的一点是愉亲悦亲，让父母、祖父母从精神上感到高兴。古时老莱子彩衣娱亲的故事就是如此。老莱子70岁时父母还健在。为使父母开心，他做了一套五彩斑斓的衣服穿在身上，走路时装成小儿跳舞的样子，传为美谈。现代社会，越来越多的年轻人也在用各种方式陪伴老人、愉悦老人：通过手机视频陪90多岁的奶奶吃饭、聊天，逗奶奶开心；帮助老人用短视频回顾自己的人生，让年轻一代了解过去、了解老人……有人讲，“孝道”即“笑道”，精神上的愉悦也是孝顺的重要内容。想方设法博老人一笑，也是用心行孝。

如今，随着我国养老保障体系的日益完善，老年人的生活水平稳步提升。养老金连续十几年上调，惠及更多老年人；织起世界上最大的社会保障网，参加养老保险人数超过10亿；膳食供应、日常照料、保健康复等各种服务也日益健全……腰包鼓了、日子好了，老年人对精神文化生活也有了更多需求。养老要养心，如何为老年人的晚年生活增加乐趣和意义，晚辈们不妨多做尝试，在形式和内容上精心考虑，尽量做到让长辈高兴、愉快。

家人多用心，社会提供更多帮助。老年大学增设各类课程、社区建起老年活动驿站、街道组建老年兴趣小组……老有所乐的良好氛围日渐浓厚。相信在各方努力下，老年人的精神会更加愉悦，老年人的笑容会更加灿烂。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 14 版）