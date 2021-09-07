国家卫健委：疫情之初布局的新冠疫苗研发5条技术路线 已实现临床试验全覆盖

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制7日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟介绍，疫情暴发之初，我国就布局了5条技术路线，推进新冠病毒的疫苗研发。到目前为止，灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗5条技术路线的所有疫苗实现了临床试验的全覆盖。

郑忠伟进一步介绍，灭活疫苗已经有3款获得国家药监局附条件上市的批准，有2款经国家药监局同意开展了紧急使用。重组蛋白疫苗有一款已经获得国家药监局同意开展了紧急使用，目前有3款在开展III期临床试验，有5款在开展I、II期临床试验。腺病毒载体疫苗有一款已经获得了国家药监局批准附条件上市，还有3款正在开展I、II期临床试验。减毒流感病毒载体疫苗正在进行II期临床试验，也已经开始在准备境外的III期临床试验。核酸疫苗我国分别有一款mRNA疫苗、一款DNA疫苗，近期都已经获得了国外III期临床试验的批件，估计最近就能在境外开展III期临床试验。