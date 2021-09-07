国家卫健委：坚决杜绝将健康码、接种码二码联查和强制性接种疫苗捆绑

人民网北京9月7日电 （记者张文婷）今日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。针对当前个别地方为了提高新冠疫苗接种率，对未接种疫苗的居民采取限制进入公共场所、纳入个人诚信记录等措施，有的地方甚至将疫苗接种与养老金发放、低保发放挂钩等问题，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有给出了回应。

吴良有表示，上述限制性措施均违背了接种的原则，也给群众造成了不便。针对这一类情况，国务院联防联控机制综合组已召开视频会议，要求各地对这种现象予以及时纠正。按照知情、同意、自愿和实事求是的原则来开展新冠病毒疫苗接种，并强调出台接种政策措施时一定要严谨审慎，认真评估，确保依法依规，严守安全底线。

近期部分地区实行健康码、接种码二码联查的措施，吴良有解释道，其主要目的是尽可能有效发现未接种的人群，倡导没有禁忌症的人员及时接种疫苗，更好地保护大家的健康。

下一步，国家卫生健康委将指导各地用好二码联查的措施，坚决杜绝将二码联查和强制性接种捆绑。

吴良有强调，新冠肺炎是乙类甲管的法定传染病，疫苗接种是新冠肺炎疫情防控的有效手段，适龄无禁忌人群要应接尽接，这是公民履行新冠疫情防控的义务，希望各地深入细致、尽心尽力、积极稳妥地推进疫苗接种工作，保护好群众的健康权益。