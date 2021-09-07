接种新冠疫苗死亡？假的！迄今无一例证实

四川筠连县女子蒋某2021年9月3日不幸死亡，有传言称与疫苗接种存在关联。9月5日，筠连县发布官方通报称，蒋某分别于5月30日接种第一剂、6月21日接种第二剂新冠病毒灭活疫苗，均未出现异常反应。经市、县预防接种异常反应调查诊断专家组综合分析研判，该事件与疫苗接种无关。

无论是国内还是国外，屡屡有传闻接种新冠疫苗出现许多副作用，甚至死亡。然而，迄今的科学证据表明，有人接种疫苗后存在不良反应，但尚无一例死亡可以证实是由接种疫苗引起。这也意味着，无论是哪种新冠疫苗，接种都是安全的，不良反应也是可控的。

早在2021年2月，德国研究人员调查了6个国家的新冠疫苗接种报告，包括德国、西班牙、美国、挪威、比利时和秘鲁，在所有的案例中，接种新冠疫苗和死亡之间并没有因果关系。8月28日，日本政府厚生劳动省公布新冠疫苗接种最新分析结果。截至8月8日，日本全境有1002例接种疫苗后死亡的病例，但并无任何一例死亡病例被认为与接种疫苗存在因果关系。

新冠疫苗的不良反应远比人们想象的要轻得多。与接种其他疫苗一样，接种新冠疫苗也会出现不良反应，主要包括注射部位的疼痛、发红、肿胀，以及身体其他部位或全身性的疲劳、头疼、肌肉疼痛、怕冷、发烧、恶心等。对此，可以用多种方法来缓解，如用干净凉爽的湿毛巾贴敷注射处，多喝水，穿着轻便，多休息等。只有在24小时后注射处发红或触痛加剧，或者几天后也不消失，才应去医院就医。

接种新冠疫苗可能还有其他不良反应，如诱发心肌炎等。2021年8月25日，以色列Clalit研究所和哈佛大学研究团队在《新英格兰医学杂志》发表的对以色列173万多人的研究表明，接种新冠疫苗的副作用较小。这项大型研究分成两个独立分析，一是疫苗接种队列研究分析和新冠病毒感染队列研究分析。

结果表明，与未接种疫苗组相比，接种疫苗组发生不良事件的风险显著高于未接种组，包括接种疫苗组心肌炎发生率为每10万人2.7次，淋巴结病发生率为每10万人78.4次，阑尾炎发生率为每10万人5.0次，阑尾炎发生率为每10万人15.8次。但是，接种疫苗对贫血、急性肾损伤、颅内出血、淋巴细胞减少等不良事件有显著的保护作用。

为了进一步研判接种疫苗的安全性，研究团队又进行了对感染新冠病毒人群的单独分析。结果显示，虽然在接种疫苗组中发现了与疫苗有关的心肌炎，但每10万名接种者中有2.7人感染，而未接种疫苗感染新冠病毒者中，每10万人中有11例心肌炎。说明接种疫苗者中心肌炎的发生反而减少了。

进一步分析发现，未接种疫苗的新冠病毒感染者中，严重不良事件发生率较高，包括心律失常（比接种疫苗者高3.8倍，每10万感染病例166例）、肾损伤（未接种疫苗者增加14.8倍，每10万人感染125例）、心包炎（未接种疫苗者增加5.4倍，每10万人感染11例）、肺栓塞（未接种疫苗者增加12.1倍）、深静脉血栓形成（未接种疫苗者增加3.8倍，每10万人感染43例）、心肌梗死（未接种疫苗者增加4.5倍，每10万人感染25例）和卒中（未接种疫苗者增加2.1倍，目前每10万人感染14例）。

所有这些结果都表明，接种新冠疫苗既不会造成死亡，产生的不良反应也较少和较轻。而且，接种疫苗后，即便感染新冠病毒，各种不良事件，如心率失常、肾损伤等的发生，也比未接种疫苗者要少和轻。