超材料牵手磁共振 成像清晰两到三倍

本报北京电 （易懿、王亚魁）磁共振成像为高端影像检查项目之一，具有无创无害、对比参数多、组织分辨率高和图像清晰等优点，广泛应用于全身肿瘤、神经系统疾病、心脑血管疾病和骨骼肌肉疾病的诊断和早期筛查。最近，清华大学附属北京清华长庚医院放射诊断科郑卓肇教授团队与清华大学机械工程系赵乾副教授及孟永钢教授团队、材料学院周济院士团队密切合作，运用超材料打造出国际领先的临床实用型磁共振线圈，可提升图像信噪比2—3倍。

超材料是人工合成材料，具有天然材料所不具备的超常物理性质。在1.5T场强机型中，经动物和人体试验，“超材料”线圈所得图像的信噪比是传统表面线圈的2—3倍，不但可提高医生诊断病变的信心，也可帮助医生发现更小更早的病变，同时可缩短磁共振检查时间至现状的1/2至1/3，提升检查舒适性。此外，这款超材料磁共振线圈为智能、无线、无源、频率可调的工作模式，使用时无须改变磁共振机的任何设置，可通用于市面上不同厂家的磁共振机，且可拓展用于3.0T场强机型。

北京清华长庚医院近年来积极推动医工交叉合作，放射诊断科与清华大学合作团队共同攻关设计，这款新型超材料磁共振线圈取得了多项研究突破。首先，团队首创圆柱形超材料构型，解决了超材料磁场增强不均的难题；其次，团队创新性提出了部分调谐谐振模态控制思想，解决了超材料干扰射频发射场的难题；最后，该科研项目完成了临床系列测试，验证了该超材料线圈的临床适用性。

该项技术不但提供了一种全新的磁共振图像信噪比提升方法，也为磁共振线圈的更新换代提供了一种全新思路，对提高中国高端医学影像技术的国际竞争力具有积极意义。