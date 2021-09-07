从不吸烟却患肺癌的原因找到

英国《自然·遗传学》杂志6日发表了一项癌症学研究，美国团队发现了特定的肺癌遗传标签，以及吸烟者和非吸烟者所患肺癌背后的不同突变模式。

研究人员对没有吸烟史的人的肺癌基因组进行分析，发现这些肿瘤中的大多数是由体内自然过程引起的突变积累所致。这一发现揭示了更全面的肺癌发展过程，对治疗不同类型肺癌有潜在意义，也为个性化治疗癌症开辟了道路。

近半个世纪以来，肺癌的发病率和死亡率在全世界急剧上升，最新论文数据称，每年约有200万人被确诊。

大量资料表明，长期大量吸烟与肺癌的发生有密切关系，但有大约10%—25%的肺癌发生在非吸烟者身上。目前关于肺癌的基因组测序研究大多使用来自吸烟者的肿瘤，尽管人们通常认为二手烟促进癌症发生的机制与吸烟类似，但在基因组水平上，科学家对此所知尚少。

此次，美国国家癌症研究所科学家玛丽亚·特蕾莎·兰迪及其同事，对232名过去从未吸烟的肺癌患者（平均诊断年龄64.8岁，75.4%为女性）进行了测序，尝试识别出非吸烟者所患癌症特有的遗传模式。

基于基因组变异，研究团队将这些肿瘤大致区分为3个亚型，其中一些进展快速，另一些则进展缓慢，而区分这些亚型的特征，包括低突变负荷的高瘤内异质性、特定染色体改变加EGFR基因高频变异，以及全基因组折叠。患有肺癌的吸烟者患上这3种亚型的频率不同，可为精准医疗提供参考。研究人员还发现，该研究中未能发现很强的与吸烟有关的遗传标签，即便是曾暴露于二手烟的个体也没有。

研究人员表示，那些从不吸烟者体内存在不同的肺癌亚型，它们具有不同的分子特征和进化过程，未来的研究可能会根据这些亚型进行不同的治疗。

这一结果展示了人体内可导致肿瘤形成的基因组新信息，距离为非吸烟者提供个性化治疗又近了一步。但团队强调，该研究还需在更多患者中重复验证，以明确地描述这些结果。

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无可否认的是，吸烟者患肺癌的概率比不吸烟者更高。但也确实有一部分从不吸烟的人，被肺癌缠上。他们也很震惊和困惑，觉得自己倒霉，认为这是命运的捉弄。文中的研究是在美国开展的，认为非吸烟者体内存在不同的肺癌亚型，具有与吸烟者不同的分子特征和进化过程。但这一研究也非常初步，距离解开“为什么是我”的谜团还有一段距离。而且，考虑到各个国家不同的饮食和烹饪习惯，也许在中国开展针对从不吸烟的肺癌患者研究，会有不一样的发现。