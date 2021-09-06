截至9月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例（广东7例，云南4例，上海2例，四川2例，福建1例，河南1例，广西1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（四川2例，福建1例，河南1例，广东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例54例，解除医学观察的密切接触者554人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例615例（其中重症病例4例），无现有疑似病例。累计确诊病例8468例，累计治愈出院病例7853例，无死亡病例。

截至9月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例840例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例89552例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95028例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1166595人，尚在医学观察的密切接触者15237人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入17例，本土1例（在广东广州市）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者416例（境外输入376例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28203例。其中，香港特别行政区12121例（出院11814例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院61例），台湾地区16019例（出院13751例，死亡837例）。