中国抗疫实践为世界应对公共卫生危机和经济衰退提供有益借鉴

一年多来，新冠肺炎疫情席卷全球，对人类社会造成前所未有冲击。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬日前接受记者专访时表示，中国正确把握疫情发展规律，展现出战略前瞻性和强大动员能力，成功控制疫情并恢复经济发展。中国的实践表明，只有不遗余力地控制好疫情，才能处理好“救人”和“救市”的关系，这为全球同时应对公共卫生危机和经济衰退提供了有益借鉴。

顾清扬说，中国从一开始就果断行动，将人民健康放在第一位，对新冠病毒采取零容忍政策，努力使人民生命和健康损失最小化，同时为正常生活和经济恢复创造必要条件。

顾清扬说，尽管严格的防疫措施短期会造成巨大社会成本，但从长期来看，其付出的代价是最小的。相比之下，一些西方国家在遏制病毒蔓延方面并未竭尽全力，在疫情尚未得到根本缓解前急于开放经济，这可能导致疫情反复和长期蔓延，成为未来经济复苏的绊脚石。

顾清扬认为，中国的防疫策略不仅展现了全国一盘棋的整体谋划能力以及强大的动员、执行能力，还反映出中国高超的治理能力和治理体系的优越性。

他分析，疫情期间，中国政府进行前瞻性的战略研判，制定相应政策并确保政策执行的有效性，充分保障医疗急救药品的充足供应和合理分配，调集全国医疗资源进行集中救治，重点防范病毒跨境传播。这期间，中国人民积极配合政府相关政策，从而大大提升了防控效率，这是战胜疫情和恢复经济的关键。

他认为，人民的配合源自对政府的信任和对战胜危机的信心。中国政府一方面严格遏制病毒蔓延，有效缓解了恐慌；另一方面推出保民生惠企业的政策，有序恢复经济活动。反观一些国家的抗疫失败，很大程度上应归咎于政府与民众间的巨大隔阂和信任缺失，信心的崩溃进一步导致危机恶化和蔓延。

顾清扬认为，这场全球疫情大流行的背后反映了全球治理的危机。中国在疫情防控过程中，国家治理体系和治理能力经受住了考验，为全球疫情防控提供了有益借鉴。“疫情下，中国兼顾短期救助和长期发展的关系，对外继续加码开放举措，对内不失时机地深化制度建设，开放共赢的中国担当为世界脱困带来希望。”

顾清扬说，尽管受到疫情干扰，中国仍积极推动国内发展改革。海南自由贸易港法正式实施，粤港澳大湾区建设稳步推进，打造社会主义现代化建设引领区提上日程。通过改善投资环境，加大吸引外资力度，中国连续举办了服贸会、进博会、广交会、消博会等多场国际会展活动，与世界分享市场机遇。

他认为，这一系列扩大对外开放的政策措施，标志着中国正不断推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，为世界各国共享中国经济发展红利提供重要机遇。（新华社新加坡9月4日电 记者蔡蜀亚）