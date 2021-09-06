更好满足市民便捷出行需求

近日，交通运输部印发通报，决定命名太原等7个城市为国家公交都市建设示范城市。至此，已有33个城市被命名为国家公交都市建设示范城市。

公交都市，顾名思义，就是要在城市中大力发展公交出行、推动公交优先。作为满足人民群众基本出行需求的社会公益性事业，公共交通是城市功能正常运转的基础支撑。

不只是我国，大力发展公共交通已经成为全球大都市的共同选择。东京、巴黎、伦敦、新加坡等世界知名大都市，都有较高的城市公共交通分担比例。

国内外不约而同大力发展公交，是因为在当前的交通条件下，公交优先能够体现公共利益优先和效率最优。

一方面，发展公交都市有助于缓解城市拥堵，改善民生体验。随着城镇化进程的不断加快，我国城市规模迅速增长，人口规模不断扩大，出行总量和出行距离大幅增长。与此同时，经济条件的改善和生活水平的提高，带动汽车保有量快速增长，机动化出行比例迅速上升，城市中心区的交通拥堵日益严重。日复一日的堵车，严重降低了社会运行效率，也降低了居民的幸福感获得感。

另一方面，发展公交都市也有助于减少环境污染，降低能源消耗。交通是能源消耗和碳排放的“大户”。大力发展公共交通，减少私家车出行，能够较大幅度减少交通对能源的依赖，减少污染物排放，有助于尽早实现碳达峰、碳中和目标。

正因如此，我国各大城市创建公交都市的积极性很高，有的大力发展轨道交通，有的优化线路布局，有的加大财政补贴，还有的加强绿色出行宣传教育，都取得了较好的效果。

不过，公交都市的建设并不容易。在命名7个城市为示范城市的同时，交通运输部还取消了3个城市的创建资格。这说明，建设公交都市是一个系统工程，不可能一蹴而就，也不可能一劳永逸，需要投入大量精力。

一要合理规划。交通是经济社会生活的载体，城市交通建设必须与经济布局相匹配。制定交通规划时要统筹考虑城市人居、环境、结构功能、空间布局，促进人口居住和就业沿公交走廊两侧集聚，逐步形成公交枢纽与城市开发紧密结合的城市发展模式。

二要完善设施。要想公交优先，必须公交“有先”。要加大公交站点、轨道交通等基础设施建设，不断完善公交干线、支线网络，加快换乘通道等配套设施建设，增强公交运力。为此，还要不断探索公共交通建设运营的资金筹集方式，确保公交设施建设持续稳定。

三要加强管理。要让群众自觉公交出行，公交必须要好用易用。不少城市通过开设公交专用道、改革票价制度等办法，向社会释放了对公共交通的善意。此外，还要进一步提高管理水平，优化线路设置、提升智能化水平，做到公交站点好找、公交线路好查，乘客少等待、少换乘，遇到紧急情况也要有相关预案。

需要指出的是，各个城市面积、人口、资源等都不尽相同，在建设公交都市时不能一哄而上、千篇一律，而是要因地制宜、因地施策，找到最适合自己的方式，持续提升城市交通治理水平，不断满足人民群众美好出行需求。