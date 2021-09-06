让数字人民币大道越走越宽敞

金融业是全球服务贸易的重要组成部分，是中国服务业开放的重点领域。服贸会上开通的数字人民币大道，预示着数字人民币的应用场景将越来越贴近北京市民的日常生活。目前，北京数字人民币冬奥全场景试点应用正稳步推进，全市白名单用户数量占全国的15%，试点场景数量占全国的20%。今年北京市的目标是把数字人民币应用场景扩展到“100万+”。

老年智能拐杖可用来刷数字人民币，手环、手套变身可穿戴的数字人民币钱包……在北京召开的2021年中国国际服务贸易交易会上，数字人民币展示了很多新玩法。展会期间，丰台区与多家机构联手开通了一条数字人民币大道，展示形态多样的数字人民币钱包，打造文创、无人超市、移动便利店等消费场景，让观众现场沉浸式体验数字货币便捷购物。

展会现场专门开通一条数字人民币大道，安排观众体验各具特色的数字人民币场景，这一活动已成为本届服贸会的一道风景。买咖啡、充电桩充电、购买文创产品……在数字人民币大道，观众现场办理数字人民币钱包，体验数字货币便捷购物，真切感受到数字人民币带来的安全和便捷。同时，智能化、交互式的新奇体验也提高了广大市民对数字人民币的感性了解和理性认知。

搭建数字人民币大道，是数字金融赋能本届服贸会的重要创新实践。金融服务贸易是服务贸易的一种重要形式，而数字化则是当前金融服务业发展的主要方向。数字金融及金融服务贸易是本届服贸会的重头戏。作为服贸会八大专题展之一的金融服务专题展区，举办了一系列论坛峰会，展示中国金融业持续对外开放的信心和成果，向全球释放中国金融业进一步对外开放的积极信号。在金融服务专题展区推出数字人民币大道，则展现了中国打造具全球影响力数字金融示范区的决心和能力。

打造数字金融示范区，北京已经做好了准备。金融是现代实体经济的血脉，是现代服务业的核心组成部分。金融业是全球服务贸易的重要组成部分，是中国服务业开放的重点领域。在国家金融管理部门指导支持下，北京充分利用国家金融业开放的发展机遇和两区建设释放的政策红利，推动首都“一主一副三新四后台”的金融业发展规划布局，在打造数字金融示范区、金融科技创新等方面取得了积极进展。

“数字金融”正在成为北京的新名片。丽泽金融商务区是新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区，中国人民银行数字货币研究所落户丽泽金融商务区，未来双方将通过整合技术资源优势，打造数字货币技术与应用生态圈。借助丽泽金融商务区优势，丰台区正在全方位推进数字人民币试点应用工作，积极构建“金融+”数字人民币应用生态圈，目前已实现餐饮购物、旅游消费、绿色消费、消费扶贫四类线下数字人民币消费场景全覆盖。随着数字人民币多个领域首创性应用场景陆续铺开，北京正成为数字金融发展的新高地。

服贸会上看数字金融发展，数字人民币正在加速走进百姓生活。服贸会上开通的数字人民币大道，预示着数字人民币的应用场景将越来越贴近北京市民的日常生活。目前，北京数字人民币冬奥全场景试点应用正稳步推进，全市白名单用户数量占全国的15%，试点场景数量占全国的20%。今年北京市的目标是把数字人民币应用场景扩展到“100万+”。

“数字开启未来，服务促进发展”，中国正以更加开放的姿态、更多务实的举措为世界经济复苏注入新的动能。北京服务贸易优势明显，要主动承担责任走在全国前列，继续深化金融等服务贸易重点领域创新。目前，以金融科技为核心竞争力的首都现代金融尤其是数字金融体系基本建成，北京将进一步高标准承接国家试点创新任务，持续建设全球金融科技创新中心。

以服贸会为新起点，北京的数字人民币大道将越走越宽敞。