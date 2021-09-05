香港出现首例野猪感染非洲猪瘟病毒个案

新华社香港9月4日电 据香港特区政府渔农自然护理署(渔护署)介绍，在本地野猪非洲猪瘟监测计划下，日前一具野猪尸体样本检测出非洲猪瘟病毒，为香港首例野猪感染非洲猪瘟病毒个案。

据介绍，针对近日香港岛小西湾出现异常野猪死亡个案，渔护署人员为一具在小西湾歌连臣角道被发现的野猪尸体进行化验，发现有关野猪尸体样本对非洲猪瘟病毒呈阳性反应。至今未有在香港其他地区发现异常野猪死亡个案，渔护署会继续监察有关情况及进行野猪监测工作。

据介绍，目前没有本地猪场受到此次事件影响。港岛区并无猪场，而渔护署已立刻将此个案通知所有本地猪场负责人，并提醒他们加强生物安全措施，以防止野猪进入养猪场范围传播非洲猪瘟病毒。

渔护署发言人说，非洲猪瘟属家猪及野猪间高度传染的疾病，但并非人畜共通传染病，不会传染给人类，因此不会构成食物安全风险，猪肉彻底煮熟后可放心食用。该个案并不影响香港活猪供应。