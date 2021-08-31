科学溯源必须公平公正

一年多来，美国持续将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，频频在新冠病毒溯源问题上颠倒是非，严重干扰和破坏国际溯源研究合作，给各国抗击疫情、挽救生命制造了困难和障碍。如今，在美国情报部门发布所谓新冠病毒溯源问题调查报告后，国际社会更加清晰地看到，美方自导自演的新冠病毒溯源闹剧已陷入自我打脸、自相矛盾的境地，是到了该收场的时候了。

将溯源政治化本质上是反科学的，美方的动机就是甩锅推责、打压遏制中国。为了达到这个目的，美国“发明”了不少手段：大肆编造并散布谎言，以为这样就能够迷惑世人；打着多边主义的幌子，拉帮结派给世卫组织和中国施压，企图将美式霸权凌驾于国际规则和公平正义之上；肆无忌惮搞“溯源恐怖主义”，胁迫打压专家学者；罔顾公平公正对等的原则，无理要求中国再次接受病毒溯源调查，一再炒作针对中国的阴谋论，却对自身成为病毒来源重大嫌疑国、最大扩散国的事实视而不见，拒不进行和接受调查……种种行径既不道德，也不光彩，实在有失一个大国的水准。

病毒溯源必须坚持科学的正道。越来越多科学研究证明，在武汉发现新冠病毒之前的几个月，新冠病毒已经在中国之外的多国多地出现，新冠肺炎呈现多个源头、多点暴发的特点，需要在全球范围内开展溯源研究。美国政客一直不愿正视科学研究成果，执意搞政治操弄，企图借病毒溯源问题甩锅中国，谋取一己政治私利，完全与全球尽快战胜疫情的共同利益背道而驰。80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，支持中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，反对把溯源问题政治化，100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明，就是国际社会坚持科学溯源、反对政治溯源的明证。美国应该听一听这些正义声音。

病毒溯源工作不能搞“灯下黑”，不能人为设置盲区。第二阶段溯源必须在第一阶段溯源的基础上全面延伸拓展，才能真正找到真相和答案。美国政客嘴上喊着“我们必须对这场全球悲剧进行全面和透明的说明”，行动上却对本国溯源问题讳莫如深，消极回避，故意设置障碍。美国政府以“干扰溯源工作、对美国国家安全不利”为由，封存2020年1月2日以前采集的血液样本并不再调查。美国佛罗里达州卫生部网站曾发布当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性的171名患者数据，也一度被莫名其妙地删除。这显然是在病毒溯源上玩弄双重标准。

美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方，也是生物实验室安全记录最糟糕的国家。中国和世卫组织专家已经得出病毒从武汉实验室泄漏极不可能的结论，包括美国科学家在内的世界绝大多数科学家都认为没有任何证据支持实验室泄漏论。在没有任何证据的情况下，美方至今仍顽固坚持实验室泄漏不能排除的观点。既然如此，本着公平公正对等的原则，美国也理应开放本国实验室接受调查，给国际社会和美国民众一个交代，为科学溯源创造有利条件。呼吁调查美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学，是坚持科学溯源的合理正当要求。如果美国拒不接受，只能再一次暴露其将溯源政治化只为针对中国的真实用意。

病毒溯源必须也只能走科学溯源的正道。在科学结论和事实真相面前，任何政治操弄都是徒劳之举。美方应切实认识到病毒才是人类共同的敌人，切实将病毒溯源作为科学问题来对待，摒弃人为设置障碍的错误做法，鼓励各国科学家在全球范围内通力合作，在包括美国在内的多国多地深入开展溯源研究，为人类早日战胜疫情做一个大国该做的事情。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 03 版）