让“明星小药”实现更大范围互通（医声）

本报北京电 （刘安然）首都儿科研究所、北京儿童医院的肤乐霜、水合氯醛胶浆、复方钙颗粒等都是专门针对儿童研制的“医疗机构院内制剂”，多年来已成为不少人心中的“明星小药”，特别受到家长们的欢迎。但不少家长反映，药太难开，每次开药都只能到这两家医院，还需要长时间的排队，这让许多家长犯了难。

北京市医院管理中心日前表示，为进一步解决院内制剂跨院调剂的难题，缓解患儿家长们的用药困扰，该中心协调北京市药监局在符合法规要求的情况下，简化有关程序，完成医院制剂的跨院联动使用。通过资源整合、制剂互通，让更多患儿可以享受到北京市属医院优质医院制剂资源，更好地满足北京市属医院对儿科特殊制剂的用药需求。更多的家长可以带患儿就近看病拿药，节省时间精力，提高看病效率。

北京市卫健委、市医院管理中心从2018年起，打造了“紧密型儿科医联体”，完成了在儿科医联体医院内的儿科制剂互通。今年，在此基础上，还扩展了儿科医联体外的部分市属医院完成院内医疗制剂联动。现在，有需要的家长可以在朝阳医院、同仁医院、天坛医院、世纪坛医院、佑安医院、积水潭医院、地坛医院、清华长庚医院这8家市属医院买到这些紧俏的儿科“明星药”了。今后，北京市医院管理中心也将根据广大患儿患者的需求，让更多口碑疗效好的“明星小药”实现更大范围的互通。