出差旅游探亲，各地防疫政策实现“一网通查”

人民网北京8月30日电 （记者崔元苑）“从北京到上海出差，需要做核酸检测吗？离京时有哪些防疫要求？抵达上海后需要遵守哪些防控政策？这些信息到哪里查最方便？”别困扰！现在，登录中国政府网、国务院客户端小程序，进入“各地疫情防控政策措施”专栏，就可以便捷查询各地最新防疫政策措施，“点到点”了解跨地区出行的各项防疫措施。

应该如何查询呢？首先，可以扫一扫以下任一小程序码，快捷登陆各地疫情防控措施查询页面。

中国政府网截图

如果打算出差、旅行，但不了解出发地和到达地的防疫政策，只需在查询入口处选择好出发地和目的地（例如从北京出发至上海），点击“查询”按键，就可以轻松获取两地的最新防疫政策措施，做到有备出行、安全出行。

在查询结果页面上，还显示了两地的交通政策，便于出行者清楚掌握乘坐民航、铁路、公路、水路等交通工具的防疫要求和注意事项。

如果页面显示的信息仍未能满足需求，则可以拨打两地的疫情防控咨询电话，进一步详细咨询。

中国政府网截图

在“疫情防控服务”版块输入有效信息，还可以获取到自己的防疫行程卡、所在区域风险等级等准确信息，也可以查询所在地的核酸检测机构以及个人核酸检测结果。

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此外，在“各地疫情防控政策措施汇总”专栏，还对31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的疫情防控政策措施进行汇总和持续更新。如点击河北，进入河北疫情防控政策措施的页面，不仅可以看到河北省级政策措施，还可以了解到各地级市的政策措施。

如果页面显示的信息未能满足需求，也可拨打疫情防控热线进一步咨询。

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