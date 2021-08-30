美国操弄新冠病毒“定向溯源”的险恶用心

当地时间27日，美国情报部门“操刀”的所谓“新冠病毒溯源调查报告”发布公开摘要。迫于主流科学界和国际社会的广泛共识，这份报告承认，新冠病毒人为合成的可能性不大，也不大可能作为生化武器，中国政府在疫情暴发前并不了解这种病毒。但是，报告仍然声称新冠病毒自然起源和实验室起源两种可能性都不能排除，并诬称中方阻挠国际调查、拒绝共享信息。中国外交部副部长马朝旭28日表示，这份所谓报告是一份彻头彻尾的政治报告、虚假报告，毫无科学性和可信度。

病毒溯源研究是一个严肃的科学问题，必须在科学轨道上进行。一段时间以来，美国一些政客执迷于政治操弄，反复炒作“实验室泄漏论”等阴谋论，企图推翻中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论。他们还发动无良媒体充当舆论推手，胁迫秉持科学观点的研究人员“噤声”，甚至不惜上演动用情报部门搞溯源调查的荒诞戏码。

这样的“病毒溯源”，实质是将矛头对准中国、先预设罪名再罗织证据的“定向溯源”。它反映出美国一些政客将政治利益置于全球抗疫大局之上的一贯逻辑，更显示了险恶的政治用心。

首先，美国一些政客妄图以此掩盖自身抗疫不力的责任，向中国甩锅推责。数据不会说谎，美国抗疫失败已成定局。美国疾病控制和预防中心数据显示，截至28日，美国累计新冠确诊病例超过3870.9万例，累计死亡超过63.4万例，两项数据均居全球首位。美国媒体分析认为，美国政府在疫情应对上的一连串系统性失误甚至不作为，使美国失去减缓大流行的机会。《科学美国人》杂志刊文指出，美国抗疫失误包括：政客主导信息发布，让专家难以发声；检测缓慢且有缺陷；追踪、隔离等措施力度不足；让戴不戴口罩沦为政治话题；放任疫情加剧结构性种族歧视下的经济和医疗不平等。

在疫情压力下，美国国内种族冲突、贫富分化、政治极化等矛盾愈演愈烈，种种社会伤痛难以被化解。对美国政客们而言，将矛头指向中国搞“定向溯源”，把新冠病毒描述为“实验室泄漏”，既可以掩盖自身抗疫不力的事实、向中国甩锅推责，又能煽动民粹、发泄社会不满情绪。

其次，美国一些政客妄图将溯源问题打造成打压中国发展的政治工具。中国的发展令美国一些决策者感到焦虑，他们固守冷战思维和霸权思维，将中国定位为“战略竞争对手”，塑造成“最大战略威胁”，妄图“以溯源带追责、以追责带索赔”，将严肃的病毒溯源问题变成打压、勒索中国的政治工具。美国一些政客曾多次扬言，要以新冠疫情为由向中国发起巨额“索赔”。白宫在报告发布之时声称，将继续和“志同道合的国家”一起向中国施压，其用心昭然若揭。

美国政客操弄“定向溯源”的险恶用心及其无底线手法，已越来越招致国际社会反感。美国情报部门报告发布前后，多国专家和媒体密集发声谴责。世界上100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库不久前向世卫组织秘书处提交《联合声明》，呼吁世卫组织客观公正地开展全球溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

马尔代夫媒体人哈姆丹·沙基尔撰文指出，美国在病毒溯源方面的政治化和偏离科学事实的行径是完全不道德的“栽赃嫁祸”，目的是为其未能保护本国人民的生命、不能控制本国疫情推卸责任。美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔认为，美国情报界出面进行病毒溯源目的在于试图继续为抹黑中国抗疫的叙事“供氧续命”。