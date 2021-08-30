美溯源报告是彻头彻尾的虚假报告

经过90多天所谓“溯源调查”后，美国情报部门日前公开一份“新冠病毒溯源调查报告”的要点。正如国际科学界和多数媒体提前预料到的，报告不可能有什么“惊天发现”，更不可能有什么明确结果。

颇为讽刺的是，在新冠病毒起源问题上，美国各家情报机构得出了不同结论：有4个机构和国家情报委员会认可“自然起源说”，1个机构支持所谓“实验室泄露说”，3个机构无法得出结论。该报告因而声称，“病毒源自自然界和实验室泄露的两种可能都不能排除”。在无法得出确切结果时，报告又极力“挽尊”，将责任全部推给中国，声称“中国阻碍溯源调查并拒绝分享信息”。

“美国情报部门未能就‘实验室泄露说’提供任何新证据，但‘指责中国’的戏码永无休止。”英国政治与国际关系分析师汤姆·福迪的评论一针见血。明眼人都看得出来，美国这份煞有介事的“调查报告”毫无新意，不过是喋喋不休地重复美政客抹黑中国的陈词滥调，企图把溯源焦点引向中国，为绑架世卫组织开展针对中国的所谓“二次溯源”摇旗呐喊。

值得注意的是，紧随情报机构的“调查报告”，白宫方面发表声明，再次指责中国“拒绝共享信息”“阻挠溯源国际调查”。

好一出“一唱一和”的政治丑剧！劣迹斑斑的情报机构披挂上阵，预设结论，编造证据，大搞有罪推定；满脑子算计别国的美国政客粉墨登场，“甩锅”推责，企图误导国际舆论。不得不说，抗疫一败涂地的美国政府，搞起政治操弄来倒是花招不断。这也让世人看清，由美国政府主导、情报部门“操刀”的这份“调查报告”，完全是彻头彻尾的虚假报告、栽赃报告、政治报告！

只是美国政客打错了算盘。一份毫无科学性和可信度的报告，不仅实现不了他们的政治算计，还又一次打了美国自己的脸。

一方面，病毒溯源是严肃的科学问题，美国政府却将其交给以“撒谎、欺骗、偷窃”而闻名的本国情报部门，并要求限时提交“命题作文”。如此背离科学精神的荒唐操作，怎能得出科学结论？另一方面，在病毒溯源问题上，中国政府展现出的开放、透明态度有目共睹。中国已主动邀请世卫组织国际专家组两次赴华开展溯源联合研究，并发布中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，得到全球科学界普遍支持和认同。对摆在眼前的事实，美方为何一直睁眼说瞎话？

可笑的是，美国这份漏洞百出的“溯源调查报告”，恰恰清晰地表明：政治操弄在科学面前不堪一击。擅长造假的美国情报部门上蹿下跳，穷尽各种手段，依然“竹篮打水一场空”，挖不出美国政客期待的“猛料”。其匆忙杜撰的报告只不过是一叠废纸，让美国在全世界出丑的闹剧。

可悲的是，“情报溯源”90天以来，美国疫情持续反弹，多州死亡人数激增。报告出台之际，美国累计确诊病例近3900万，累计死亡病例近64万。从美国上届政府极力炒作“中国病毒”“疫情追责索赔”，到本届政府在溯源恐怖主义邪路上越走越远，美国政客誓将主要精力放在疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，却让本国民众付出了惨痛代价。

更荒谬的是，热衷于充当病毒溯源“操盘手”的美国，一直对自身疫情疑点装聋作哑。人们不禁要问：既然美国的“溯源调查报告”在“实验室泄露说”上含糊不清，何不开放国际社会严重关切的德特里克堡生物实验室、人为改造冠状病毒的北卡罗来纳大学，大大方方接受世卫组织溯源调查？面对国际舆论的质疑和呼声，美国紧锁溯源大门，却一再将矛头指向中国，反而更加暴露了自己的心虚。

当前，病毒频繁变异，疫情起伏反复。频频炒作溯源问题的美国，已经成为阻碍全球团结抗疫的罪魁祸首。日前，80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，反对把溯源问题政治化，要求维护中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。奉劝美国，听一听国际社会的呼声，早日回到科学溯源、合作抗疫的正道上来！

（作者为本报评论员）