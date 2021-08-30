湖南采取十条举措提振消费产业

本报长沙8月29日电 （记者何勇）湖南省政府日前在新闻发布会上表示，截至8月25日，湖南全省中高风险区域全部调整为低风险区域，疫情得到有效控制。

湖南省发改委副主任王亮方介绍，湖南聚焦受疫情冲击最严重的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等消费领域，出台10条有针对性的政策措施。主要包括降低运营成本、实施税费优惠、加大财政补贴、强化信贷支持等。

对受疫情影响最大的张家界，湖南也出台了专门政策。针对张家界财政增收压力大、旅游产业受冲击重、市场主体生存难等情况，湖南重点从财政资金应急保障、疫后经济社会恢复发展两方面予以支持。其中，合计安排增量资金6.8亿元，全力支持张家界尽快打赢疫情防控阻击战；综合运用财政、税收、金融等政策工具，加大政府债券倾斜支持，新增安排专项债券额度达20亿元。

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 12 版）