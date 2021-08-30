积极培育养老新业态（新知新觉）

我国老年人口数量多，老龄化速度快，应对人口老龄化任务繁重。习近平总书记指出：“满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉”。“十四五”规划纲要提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略”“发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态”。积极应对人口老龄化，需要积极培育养老新业态。

拓展养老应用场景。只有让养老产品和服务与养老应用场景有效契合，养老新业态的发展才可持续。与养老相关的应用场景类型广泛，包括老年人的生活起居、衣食住行、医疗救助、情感互动、社会交往等诸多方面。着眼于这些应用场景的具体特点，将适老产品与服务有机融入其中，拓展养老应用新场景，有利于形成对老年人更加友好、更加便捷的生活场域。这需要加强对养老业态的总体规划，通过政策引导、产业配套和市场化机制，形成与老年群体生活场景相契合的养老业态结构，提升养老资源运用的有效性；聚焦日常生活、紧急救援、卧床护理、慢病用药等场景，满足不同类型老年群体生活需要，提供有针对性的产品和服务；充分考虑老年群体的自主性、能动性，鼓励老年人积极参与养老场景的建构，共创美好生活。

促进养老资源整合。养老新业态的发展，离不开养老资源的汇聚和养老产业链的整合。不断激发养老服务市场各要素的潜能，实现资本、人才、技术等要素高效耦合，有利于促进养老业态转型升级。要积极引导资本要素流向养老新业态，促进传统养老产业与金融业态高质量融合，开发符合老年群体特点、促进资本有效流通、金融风险可控的养老金融产品，拓宽养老产业发展的资本渠道；打造有机融合的养老服务产业集群，积极推动养老服务与文化旅游、医疗健康、体育、餐饮等产业有机融合，为老年群体提供更加丰富多元的产品和服务。

推动智慧养老发展。科技创新能够为养老新业态蓬勃发展提供重要支撑。随着大数据、5G、人工智能等新技术迅猛发展，养老产业的科技含量越来越高，养老服务网络化、智能化的特点越来越明显。要更加注重养老智能技术的开发利用，既在养老服务的“前端”下功夫，开发出更加符合老年群体使用习惯、更具适老化特点的智能产品；又在养老保障的“后端”做文章，不断优化与养老服务相关的网络互连、数据采集、云端计算、运营管理等方面的技术，实现全链条的养老服务智能化。此外，积极推动科技创新与用心服务的有机结合，既重视技术运用，又加强人文关怀。

防范养老产业风险。在积极培育养老新业态的过程中，需要格外关注其市场风险、金融风险乃至社会风险，保护好老年群体的生命财产安全，保障好老年消费者的合法权益。要坚持底线思维，通过科学合理的政策设计定方向、补漏洞、划红线，形成公共部门、行业协会及广大消费者广泛参与的监管共同体。建构产业发展的风险预警机制，建立符合当前养老市场特点的风险评估与预警平台。持续完善养老新业态发展的风险共担机制，一方面，厘清产业发展中各类主体的权责边界，努力实现风险、责任、收益相匹配；另一方面，通过多种形式帮助养老市场主体分担风险、对冲风险，保障养老产业安全稳定发展。

（作者单位：北京市委党校社会学教研部）

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 10 版）