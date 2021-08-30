新冠肺炎疫情正在全球多国反弹，但美国政客却依然没有把心思放在控制疫情蔓延、守护民众生命健康上，而是继续炮制谎言，不断甩锅推责，破坏全球抗疫合作。美国情报部门近日发布所谓新冠病毒溯源问题调查报告、白宫发表有关声明，罔顾科学和事实，对中国进行污蔑攻击，其目的就是借溯源问题向中国甩锅推责、散播政治病毒。这本身就是将溯源问题政治化的铁证。

美国情报部门的这份所谓调查报告，费尽心机也没有找到任何确凿证据，但这并不妨碍美国政客继续搞政治操弄。为此，美国情报部门精心选择话术，一方面，他们声称新冠病毒自然起源和实验室泄漏两种可能性都不能排除，仿佛为他们的报告披上了“客观”外衣；另一方面，他们为了给其政治操弄病毒溯源失败寻找借口，诬蔑中方阻挠国际调查、拒绝共享信息，才使得他们徒劳无功。正所谓“欲加之罪，何患无辞”。美方的扭曲行为再次证明，他们就是要将病毒溯源问题政治化，哪怕践踏科学、违背事实，也要不断捏造谎言，继续颠倒黑白。

美方指责中国在溯源问题上不透明、不配合，这完全是睁眼说瞎话。在病毒溯源问题上，恰恰是中国率先同世卫组织开展全球溯源合作，先后两次邀请世卫组织专家来华开展病毒溯源研究。今年初，国际和中国权威专家组成联合专家组，在华进行了为期28天的考察研究，并发布了中国—世卫组织溯源联合研究报告，得出了权威、专业和科学的结论，为全球溯源合作打下良好基础。近日，世卫组织专家组专家在《自然》杂志发表文章，回顾在中国期间的工作情况，指出专家组当时的研究工作得到了多方支持，中国团队分享了许多新信息，双方还就必要的进一步工作和持续的数据共享开展了大量讨论。美方执意把眼睛闭起来，把耳朵捂起来，进一步让世人看清什么是“选择性失明”，什么叫“揣着明白装糊涂”。

其实，在病毒溯源问题上，真正不透明、不负责、不合作的恰恰是美国。随着更多科学研究结果的公布，美国新冠肺炎疫情发生的时间线不断前移。最新公布的研究结果显示，美国至少有5个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。据报道，美国首例新冠肺炎死亡病例出现的时间为2020年1月初，比美国官方此前认定的2月初要早数周。美国如果真的“透明负责”，就该公布并检测早期病例数据，认真回答国际社会对其合理质疑，早日开放德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室接受调查。美方对自身种种疑点讳莫如深，却倒打一耙，将中国对美国的合理质疑歪曲解读为“指责美国”，如此强词夺理，充分暴露了美方处理国际事务时惯有的双重标准与霸道行径，也进一步说明：美方对新冠病毒溯源问题所表现出的“重视”，从一开始就是为了对别国搞政治化、污名化攻击。

新冠病毒溯源是一个严肃的科学问题。中国高度重视并积极参与全球溯源科学合作，本着科学、开放、透明的原则，中国始终支持并将继续积极参加科学溯源，但坚决反对搞政治溯源。事实一再证明，搞政治溯源没有出路，散播政治病毒危害巨大。美方应立即停止毒化国际溯源合作氛围、破坏全球团结抗疫的行径，回到科学溯源、合作抗疫的正路上来。在全球抗疫合作中，既要抗击新冠病毒，也要消杀政治病毒，这是世界人民的正义呼声，也是战胜疫情的必然要求。

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 03 版）