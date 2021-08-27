绘就全民健身的活力画卷（人民时评）

全民健身运动的普及，是一个国家现代化程度的重要标志。不久前，国家体育总局发布关于认真贯彻落实《全民健身计划（2021—2025年）》的通知，要求各地做好任务分工、出台配套文件，推动完善政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的全民健身工作机制。

全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央谋划推动体育事业改革发展，将全民健身上升为国家战略，广泛开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合。数据显示，截至2020年底，全国体育场地共有371.34万个，体育场地面积30.99亿平方米，人均体育场地面积2.20平方米……随着全民健身国家战略的深入实施，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，健康中国和体育强国建设迈出新步伐。

体育强则中国强，国运兴则体育兴。习近平总书记强调：“体育是提高人民健康水平的重要手段，也是实现中国梦的重要内容，能为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。”一个健全的人，既要有丰富的知识和文化内涵，也要有健康的精神和强健的身体。赛场内，体育健儿顽强拼搏、永不言败，激发了全国人民的爱国热情和全世界中华儿女的民族自豪感，增强了中华民族的凝聚力、向心力、自信心；赛场外，越来越多的人在挥汗如雨的锻炼中、日复一日的坚持下，享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。可以说，加快体育强国建设，不仅有助于提高身体素质，也能淬炼意志品质，从而为奋进新征程、创造新辉煌注入强大动能。

如今，线上线下一体、运动休闲兼备，全民健身呈现出一些新趋势新特点。新冠肺炎疫情防控期间，在线健身、居家运动等新形态不断涌现；随着奥运会项目的扩容，攀岩、滑板等小众运动走进更多人的生活。推动全民健身向更为均衡、更高质量发展，既要补足短板，也要顺应趋势。从加大全民健身场地设施供给，到广泛开展全民健身赛事活动，从提升科学健身指导服务水平，到激发体育社会组织活力……坚持以人民为中心的发展思想，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，不断提高人民健康水平，才能加快建设体育强国，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

健康中国，你我同行。“带动三亿人参与冰雪运动”——随着2022年北京冬奥会、冬残奥会日益临近，冰雪运动的热潮正在大江南北涌动。以北京冬奥会、冬残奥会为契机，推动群众体育和竞技体育全面平衡发展，推进全民健身事业，不断提升人民健康水平，是我国加快由体育大国向体育强国迈进征程中的生动注脚，也是意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的必然要求。切实做好全民健身工作，更好满足人民群众的健身和健康需求，就能充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能，绘就一幅全民健身的活力画卷。

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 10 版）