城门再开 静待客来——张家界“解封”首日见闻

8月25日8时，长张高速张家界收费站职工王爱香递上当日的第一张通行卡，给司机送上祝福“一路平安”，抬杆放行。

看着排队准备出城的车辆，王爱香有一种久违的兴奋感。

8月3日，张家界市要求在境内的居民、游客等所有人员不得离开张家界。在此之前，已要求全市加强小区管理，居民原则上不外出。

城门一关，便是23个日夜。

今天，张家界市区下起淅淅沥沥的小雨，不远处，云雾缠绕奇峰。度过这焦灼的一个月，空气仿佛变得清新，让人神清气爽。

8月25日，在张家界市澧水大桥，车辆恢复正常通行（无人机照片）。新华社记者陈思汗摄

天刚蒙蒙亮，张家界市对外宣布，8时起全域均调整为低风险地区，拆除所有交通卡口，有序恢复公共交通。

8时20分，随着最后一块隔离挡板被工作人员拆除，连接张家界市城区南北两岸的重要枢纽澧水大桥，正式恢复通行。120余辆车排成长龙，缓缓驶过。鸣笛声此起彼伏，沿河两岸居民纷纷探头欢呼、挥手示意，庆祝这来之不易的解封时刻。

8月25日，在张家界市澧水大桥，工作人员正在拆除围栏。新华社记者陈思汗摄

张家界市永定区永定街道北正社区的居民谌杰一早走出社区，在街头巷尾逛了逛。

“公司已发信息通知我们这两天报到上班，心里莫名激动。”谌杰说。这段时间，作为社区业委会的成员，他和20余名社区志愿者们一直在给封闭在家的居民提供服务，一周两次送上居民订购的米面肉菜和其他日用品，保证大家基本生活所需。

导游周玲的手机今天也格外热闹，早上6时，同事们就将张家界全域调整为低风险地区的信息发在微信群里，大家热烈讨论，期待旅游业的复苏。

作为世界级旅游目的地，旅游业是张家界的支柱产业，张家界70%以上的GDP来源于以旅游为主的服务业。

8月25日，在张家界澧水大桥，车辆恢复正常通行（无人机照片）。新华社记者陈思汗摄

“可以说，张家界的每一个人都和旅游业有或多或少的联系。我们依靠张家界的山山水水获得收入，和这座城市是生命共同体。”周玲说，张家界约有1万名导游，疫情发生后，很多导游在确认自身健康的前提下，积极加入了志愿者队伍，为援助张家界的医疗队、滞留张家界的旅客、封闭在家的居民等提供服务。

离张家界著名景点天门山不到20分钟车程的“四海饭庄”，是张家界远近闻名的农家乐。25日，龚德军、全岸英两口子忙活起来，清点饭庄里的菜品，抓紧补货，打扫卫生，进行全面消杀。

“一定要备好酒精、体温枪、口罩等，经过了这场疫情，更明白日常防护的重要。”龚德军说。

8月25日，在长张高速张家界收费站出入口，一辆汽车准备上高速。新华社记者陈思汗摄

疫情对张家界的旅游业产生了较大影响，湖南省日前出台《关于支持张家界疫情防控当前增信心、长远补短板的十条政策措施》，支持张家界疫情防控和旅游业复苏。

“‘解封’以后，旅游通道打开了，人们可以进来了。接下来，包括武陵源、天门山、大峡谷在内，张家界最受游客欢迎的部分景区将逐步开放。”张家界市副市长欧阳斌告诉记者。

记者了解到，张家界将建立旅游市场常态化疫情防控机制，构建反应灵活的应急体系，对包括导游、酒店服务员等在内的旅游从业人员定期进行核酸检测。同时，各景区、企业将制定疫情防控具体方案，全市疫情防控工作实现事前、事中、事后监管。

“9月、10月是张家界传统的旅游旺季，我们希望通过共同努力，吸引更多人来到张家界。”欧阳斌说。