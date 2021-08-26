美国为何这么喜欢“甩锅”？（环球热点）

8月7日，美国民众手举条幅走过美国纽约布鲁克林大桥，以纪念在新冠肺炎疫情中失去的亲人。

新华社/路透

6月15日，美国纽约州州长安德鲁·科莫宣布，鉴于该州七成的成年人已接种至少一剂新冠疫苗，该州当天起放松大部分防疫限制措施。图为6月15日纽约街头的行人。

郭 克摄（新华社发）

“中国是新冠病毒源头”“中国不透明、延误导致疫情扩散”“中国应对全球疫情负责并赔偿”……新冠肺炎疫情发生以来，“甩锅”中国已成为美国政客做得最用心的一件事。为了推卸自身抗疫不力责任，实现打压中国的战略意图，他们费尽心思，制造话题，编织谎言，努力想把一口又一口黑锅甩到中国头上。

实际上，稍微了解一些美国历史的人都不会对这些把戏陌生。遇事“甩锅”正是美国的惯性做法。然而，无数教训似乎仍不足以让美国政客明白：找“替罪羊”治不了自身的病，正视挑战、解决问题才是一个负责任大国该有的担当。

编织谎言 上演闹剧

新冠肺炎疫情发生以来，美国政客“极尽想象之能事”，编造了一系列蹩脚谎言，上演了一连串愚弄本国民众和国际社会的“甩锅”戏码。

2020年5月，中国外交部网站曾刊发长文，揭露了美国关于新冠肺炎疫情的24个涉华谎言——

新冠肺炎病毒是“中国病毒”或“武汉病毒”；新冠肺炎疫情由武汉病毒研究所意外泄漏造成；中国一开始试图掩盖疫情，延误对外发布时机，导致疫情扩散蔓延；中国太晚提供关于病毒人传人的信息，导致美国及世界对病毒传染速度和致命性认识不够，未能及早作出决策；中国控制世界卫生组织，用金钱拉拢世卫组织；中国应对新冠肺炎病毒全球大流行负责，要对中国展开调查，应起诉中国，向中国追责索赔；中国囤积防护物资，利用疫情牟取暴利，并且加大防疫物资出口审查，限制物资出口，特别是呼吸机的出口，导致美物资储备不足……

上述种种颠倒黑白的论调毫无科学根据、毫无事实逻辑，让人大跌眼镜。更可笑的是，美国政客竟以这些无比荒谬的谎言为由，对中国发起“追责”“索赔”的诬告滥诉，并再三炒作新冠病毒溯源问题，拉拢盟友施压世卫组织，要求对中国开展新调查。

今年5月，美国总统拜登下令美国情报部门“加倍努力”调查新冠病毒起源，并在90天内向他呈交报告。在此之前，世界卫生组织第一阶段溯源工作已经结束，并已认定病毒不可能来源于中国，或者极不可能来源于实验室。如俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫近日撰文所言，本应由国际研究界和世界卫生组织等机构研究的新冠病毒溯源问题，拜登政府却将之委托给情报部门。这不得不让人怀疑其真正目的是想将疫情与其他国家特别是中国挂钩，为自己抗疫不力寻找“替罪羊”。

其实，美国政客的“甩锅”恶习由来已久。美国宾夕法尼亚大学教授乔纳森·齐默曼近日在《华盛顿邮报》网站刊文称，怪罪外人是美国抗疫史上的一个惯用手段。每当遇到疫情，美国总会将流行病与外国人以及外来移民联系起来，把他们当作“方便的替罪羊”，以此免除美国自身对疾病和死亡的责任。文章举例称，早在19世纪，美国就有舆论称“华人移民传播肺结核、麻风病、天花等传染病”，助长了臭名昭著的“排华法案”推行；20世纪初，当数百万南欧和东欧移民进入美国城市时，他们又被指控携带流感等疾病；20世纪80年代初艾滋病危机发生时，美国疾控中心将来自海地的新移民列为“特殊高危人群”；2014年埃博拉病毒蔓延，一些美国政客又建议封锁边境，呼吁禁止所有来自西非的移民，不管这些移民的国家是否出现了埃博拉病毒。

推卸责任 打压中国

“我们遇到了敌人，这个敌人就是我们自己。”乔纳森·齐默曼指出，数据显示，在美国，新冠病毒在疫苗接种率低的地方而不是移民率高的地方传播最快。显然，推进疫苗接种和采取戴口罩等简单预防措施就能遏制疫情。但对美国某些政客来说，“责怪外人总是比照镜子或审视自己破碎的心更容易”。

“美国政府抗疫不力导致国内疫情扩散，经济陷入严重衰退，失业人口大幅增加，并由此引发种族关系紧张、枪支暴力犯罪上升等问题，联邦政府与州政府的关系也趋于紧张。在此背景下，美国某些政客为了大选与自私的政治目的，试图嫁祸于他国，转移国内矛盾。”北京大学美国研究中心主任王勇在接受本报记者采访时分析说。

复旦大学美国研究中心副主任宋国友也向本报指出，美国热衷于“甩锅”的根源在其政治体制。“在美国的两党制下，执政党往往认为只要在其任期结束之前找到‘替罪羊’，将‘锅’甩给外人，就无须承担相应责任。至于任期之外的问题，都与本届政府无关。可以说，美国的政治体制就是一种‘甩锅’体制，结果是最终无法找到真正应该负责的一方。”

《纽约时报》早在2020年4月就刊文拆穿了共和党“甩锅”中国的真实意图——试图把责任归咎于中国，来转移人们对政府备受批评的新冠病毒应对措施的关注。

显然，拜登政府仍在“甩锅”的迷途上不知回头。美国新墨西哥州立大学教授肯尼思·哈蒙德近日指出，炒作新冠病毒溯源问题不过是美国政客与媒体操弄的把戏，其目的是转移公众视线以掩盖中国成功抗疫的事实。

在清华大学战略与安全研究中心助理研究员孙成昊看来，无论是特朗普政府制造各种抹黑言论，还是拜登政府在新冠病毒溯源问题上“冷饭热炒”，除了基于国内政治需要之外，还有基于大国竞争的考量。“美国政府将疫情作为打压中国的一个抓手，拉拢盟友来共同对华施压，破坏中国的国际形象和国际声誉。”

“美国政府明知新冠病毒溯源是一个严肃的科学问题，却将其政治化，实际是为了借此消耗中国外交资源，牵制中国。”中国国际问题研究院副院长刘卿指出，疫情发生后，中国采取积极有效的抗疫措施，取得抗疫成功，并且率先实现经济复苏。同时，中国对有需要的国家提供了力所能及的帮助，还积极推动国际抗疫合作。许多国家对中国的好感度持续上升，这让美国备感压力，进而采取一系列抹黑中国的行动，甚至借溯源问题大搅浑水，欲在中国和其他国家之间打入一个楔子。

肯尼思·哈蒙德也认为，美国政客与其幕后金主非常担忧自己的世界霸权会消失，担心日益强大的中国将在世界经济发展与地缘政治上扮演重要角色，因此要千方百计遏制中国发展。

掩盖真相 制造不和

“美国‘甩锅’次数多了，就失去了承担责任、解决问题的勇气和决心。”宋国友指出，疫情发生之后，美国陷入不停“甩锅”的恶性循环之中，却忽视了疫情防控这一关键问题。“直到现在，美国政府既无法动员全国力量来共同应对国内疫情反弹，也无法协调其他国家来开展有效的抗疫合作，对内、对外都做不到正视并及时解决问题。”

如今，无论是美国自身还是国际社会，都不得不承受美国某些政客恶意“甩锅”带来的种种恶果。

疫情发生后，美国在很长一段时间都是全球疫情重灾区，累计新冠肺炎确诊病例已超3700万例。据美国疾控中心近日预测，在截至今年9月11日的1周内可能会出现56万例到225万例新感染病例，同期新冠肺炎死亡病例数将在3300到13500之间。该中心强调，根据过去几周的经验，这些预测数据可能偏保守。然而，即便面临如此严峻的疫情反弹，美国各界仍然受到政治因素干扰，迄今对强制疫苗接种及戴口罩的态度仍存在严重的两极分化。

国际抗疫合作同样受到来自美国的不小阻力。如《纽约时报》所言：“几十年后，抗击新冠肺炎疫情应作为各国进行有效国际合作、应对21世纪威胁的范例而被铭记。然而到目前为止，情况更像是我们选择让威胁变得更严重，同时制造新的危险。”

“美国对疫情管控不力，助推疫情的全球扩散。”王勇指出，美国的“甩锅”言行给全球抗疫合作带来极大的负面影响。一方面，美国政府痴迷于“甩锅”、抹黑，却对其国内疫情轻描淡写，不采取严格的防控措施，使得美国疫情迅速向全球扩散，成为数个国家早期病例的主要来源；另一方面，美国某些政客坚持采取将疫情政治化、将病毒标签化的错误做法，给国际抗疫合作增加了难度，也使世界卫生组织无法有效发挥作用。

全球疫情暴发初期，美国就不遗余力地进行政治操弄，想在新冠病毒溯源问题上给中国下绊子。时至今日，美国继续挑事，施压世卫组织，试图让其对中国进行第二阶段溯源调查。

“今日俄罗斯”电视台网站日前刊发评论文章称，在美国无休止的施压下，世卫组织秘书处第二阶段新冠病毒溯源工作计划将中国实验室作为研究重点，令人吃惊，这是世卫组织功能越发遭到干扰的典型表现。文章指出，如果想要世界卫生组织正常发挥作用，美国就必须停止利用该机构。

“疫情是全人类共同面对的全球性挑战，世界各国本应同舟共济、团结一心。然而美国为了自身战略利益，置良知于不顾，制造国际不和，使得各国在抗疫合作中逐渐陷入分歧。”刘卿指出，美国在新冠病毒溯源等问题上频繁“找茬”，不仅掩盖了真相，而且对国际合作体系造成破坏，削弱了世卫组织的权威性和公信力。

团结抗疫 才是正道

正像一个装睡的人永远无法被叫醒，要让美国某些政客改变“甩锅”的“惯性思维”并不是一件容易的事。

近来，面对美国国内新一轮疫情反弹，佛罗里达州州长、共和党人德桑蒂斯等人故伎重施，在缺乏证据支撑的情况下，称“美国近期疫情再度恶化、确诊病例飙升‘与拉美移民有关’”，借此转移外界对他们禁止强制戴口罩等政策的批评。

与此同时，白宫此前要求情报部门在90天内起草的“新冠病毒溯源报告”即将出炉。为了给自己壮声势，美国一边加紧制造舆论风波，炒作中国“不配合世卫组织调查”、“拒绝和世卫组织合作”等议题，试图加深国际社会对中国的怀疑，一边联合西方盟友共同向国际科学界施压，诱迫其偏向美国。

殊不知，对症下药才能药到病除。“甩锅”他国解决不了美国自身的问题，尊重事实、尊重科学、加强抗疫合作才是正道。

“当前，美国政府最应做的是消除对所谓‘群体免疫’的盲目迷信，出台科学有效的疫情防控措施。’”王勇指出，美国若想真正维持自身国际地位、赢得人心以及国际社会的尊重，就应在抗击疫情以及与其他国家的抗疫合作中采取切实行动，而非口惠而实不至，更不该抹黑他国。

孙成昊认为，在全国层面形成对新冠病毒的统一认识并推出抗击疫情的统一政策，是美国政府的当务之急。“目前，美国各州防疫政策不尽相同，共和党控制的部分州不愿听从联邦政府下达的防疫指令。同时，美国此轮疫情反弹恰逢秋季开学季，但就学生是否需要提前打疫苗、到校要不要戴口罩等问题，美国各界依然未能达成统一意见。在这种情况下，人员一旦在各州之间频繁流动，很可能使已有抗疫成果功亏一篑。”

宋国友也认为，美国政府应当抛弃党派之争和“甩锅”恶习，真正将国内疫情防控放在首位，并与其他国家在新冠疫苗研发领域展开国际合作，而不是盯着短期的国内经济增长。“拜登之前曾承诺，其上任后的首要任务是控制疫情。但目前看来，拜登政府控制疫情的力度有所减弱。”

“美国政府之前为了转移矛盾，将疫情与特定国家、地区和种族挂钩，引发种族歧视等相关问题，给其国内社会稳定造成负面影响。”刘卿指出，消除种族歧视，让国内民众公平享受医疗资源，综合运用经济手段而非通过“注水”来恢复本国经济，这都是拜登政府需要解决的问题。“至于美国强调的新冠病毒溯源，全球各地应当进行多点、多方位、立体溯源。作为一个在全球拥有200多个生物实验室并在病毒泄漏问题上有过前科的国家，美国更应该接受并配合世卫组织的调查，给世界一个交代。”刘卿说。