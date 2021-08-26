卸下包袱，让学生健康快乐成长（观潮亭·“双减”政策落地之后②）

“小小少年，背着书包，做不完的作业……”曾经，这是多少孩子真实的写照，随着“双减”政策的出台和落地，这样的局面有望改变。

笔者回想起学生时代，小学阶段尚可，自从升至初中，也常被沉重的课业负担压得喘不过气来，放学一到家就得赶紧抓起笔赶作业，如果哪天贪玩耽误了时间，就不得不忍着巨大的困意和疲倦“开夜车”。作业倒是写完了，可第二天往往困得要命，上课无精打采、难以集中注意力，课间10分钟成了“黄金补觉时间”，而且越到高年级越是如此，一到课间，放眼望去，教室里往往睡倒一片。

至于周末和寒暑假，也并没有人们想象的轻松，甚至有学生吐槽“不如不放假”，为啥？因为这个时候，名目繁多的校外培训接踵而至，“校内减负、校外增负”，让原本令人期待的假期沦为可有可无的鸡肋。之前有网友晒出孩子的暑假日程表，算下来一天要上10个小时的课！一个假期下来，瘦了家长钱包不说，孩子也累得够呛。

这样做的效果好吗？未必。

校内作业负担和校外培训负担，一度就像两个沉重的包袱，结结实实地压在学生的肩膀上。重压之下，学生们整天埋头于作业，难以保证充足的睡眠，又缺乏锻炼，极易造成身体素质下降，增加近视、肥胖的概率。

义务教育阶段的孩子正处于生长发育的重要阶段，初中更是孩子们身体拔节的关键期。万物生长，各有其时，如果因课业负担重而影响了正常发育，岂非因小失大、给孩子留下终生遗憾？

弓满易折，弦紧易断。如果孩子长期背负沉重的心理压力，很容易产生厌学情绪、逆反心理，如此不仅影响学习效率，还可能造成心理扭曲，把学习视为竞争的手段，把同学作为竞争的对手，影响健康的人际交往。与此同时，由于疲于应付课业，没有时间感受大自然、深入社会，缺乏宽广的视野、丰富的知识、创新思维和能力，给孩子们养成自信阳光、开拓创新、积极进取的人格制造障碍。

因此，减轻学生过重的作业负担和校外培训负担，关系到培养什么人、怎样培养人的问题。《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》出台后，教育部有关负责人表示，此次意见提出了健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量、加强作业完成指导等明确要求，就是要有效减轻学生过重的作业负担。

当前，北京已经开始推进“双减”行动，其它地区也陆续推出了相关举措，希望能够持续进行下去。只有把学生从刷题苦海里解放出来，把家长从送孩子校外培训的焦虑中解放出来，遵循教育规律，帮助孩子培养兴趣、发挥特长，我们才能培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。