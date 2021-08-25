多项研究显示：意大利新冠病毒流行早于武汉

“在2019年的生物样本中，一些国家报告了新冠病毒的踪迹。”世界卫生组织在不久前发表的声明中表示，下一阶段研究应包括对2019年各国潜在病例的排查，比如世卫组织已经与意大利开展合作。

世卫组织为什么会呼吁各国努力在2019年的病例里“翻故纸堆”呢？

因为不少国家在这些病例中都检出了新冠病毒，而且都早于武汉！比如世卫组织在声明中特别提到的意大利，实锤就不止一个！

意大利：在2019年10月前后已有一波感染高峰

2020年初意大利新冠病毒传播之快、确诊病例增长速度之快、本土病例出现之早，都让当地的科学家怀疑新冠病毒至少几个月前就形成了当地的传播，只是未被发现。

例如，意大利2020年1月底就进入紧急状态、并采取防控措施，可20天后，意大利北部的疫情仍旧突然开始快速扩散。

可见，新冠病毒早前隐秘流行，被当成其他病诊治了。最开始感染艾滋病病毒被当作患上卡波西氏肉瘤，感染脊髓灰质炎病毒被视作先天残疾……

学者们从其他类型患者的保留样本中推进新冠病毒溯源。2020年11月，《肿瘤杂志》刊登了意大利国家肿瘤研究中心学者的研究《意想不到！意大利大流行前检测出新冠病毒抗体》，研究人员在保留的肺癌患者血液样本中，找到了新冠病毒的抗体。

更令人信服的是，在与活病毒的中和实验中，有多个2019年10月的抗体显示出了消灭活病毒的能力。

研究者还对阳性患者的感染趋势和分布区域做了分析，数据显示，在2019年10月前后意大利已经有一波感染高峰，超过十分之一的样本显示了感染初期的抗体。显示阳性的患者大部分来自意大利的伦巴第大区，这与意大利疫情最严重的区域吻合。

有可能由于发表杂志影响因子不高，也有可能人们难以改变先入为主的观点，这项研究在当时没有受到足够的重视，因而没有起到病毒溯源“里程碑”的作用。

意大利再证明：新冠病毒在2019年夏便流行

挖掘真相往往会一波三折，只要不放弃。

更重磅的实锤几个月后又出现——“皮疹样品中惊现新冠病毒2019年夏末在意大利伦巴第流行的分子证据”的研究本月初投往《柳叶刀》杂志。

研究对包括口咽拭子、尿液和血清的样本做了检测，结果显示：新冠病毒在2019年夏末已经出现，随后流行。更厉害的是，它给出了“铁证”！

“核酸检测非常重要，它直观地给出了阳性的结果，同时有了抗体的佐证，而且是大队列研究，并非零星病例。证据很扎实。”国内病毒溯源专家、北京化工大学生命科学与技术学院院长、中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究专家组动物与环境学组中方组长童贻刚对科技日报表示，这项研究未来可能导致新冠病毒溯源认知的改变，也扩大了溯源范围。

由于RNA的高度降解性，能够进行核酸检测的样品非常难得，它们全部保存在意大利米兰大学生物实验室的-80℃的样本库中，才得以在两年后“仍在保质期”。而且对新冠病毒感染者而言，只有在有传染性的病毒感染初期才能在口咽拭子检测出核酸阳性。

这些都使得找到核酸“铁证”比大海捞针还难，但这项研究做到了，业内认为其获得了强有力的科学证据。

世卫组织：让第三方团队去复核

无论是时间段还是流行区域，两个独立研究的结论高度一致：2019年夏末，新冠病毒已在意大利隐秘流行。

科学研究中发现、并反复验证的重磅“实锤”也震动了世界卫生组织。在声明中，世卫组织表示，已对意大利的研究结果开展第三方评估，由国际实验团队对样本进行盲测。

意大利科研团队的研究经历启示了全世界的科研团队：-80℃的生物样本库中会有惊人发现！

为此，世卫组织特别呼吁全世界的科学家，2019年更多的早期病例中会有新冠病毒溯源的新理解。因为，科研获得的数据才是病毒溯源的“实锤”。

世卫组织表示，已经同很多之前报道了病毒溯源早期结果的国家进行合作，意大利是其中之一。

事实上，越来越多来自科学研究的证据表明，在武汉发现新冠病毒之前的几个月，它已经在中国之外的地方流行。

2019年11月，意大利出现检测到病毒RNA的皮肤样本。同月，巴西废水样本检测出病毒。2019年12月13日—2020年1月17日，美国9个州常规献血存档样本新冠病毒检测抗体106份阳性。法国也通过抗体检测出2019年感染的间接证据……

世卫组织呼吁，寻找一种新病毒的起源是一项耗费时间、困难异常的科学任务，需要各国携手。