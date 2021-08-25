情报部门搞病毒溯源，这事儿不靠谱！（望海楼）

90天！这是美国总统拜登给情报部门下令调查新冠病毒起源并提交调查报告的期限。眼看时点将至，想必美国情报机构正紧锣密鼓“攒”报告。甭管报告结论如何，情报部门搞病毒溯源这事儿本身就不靠谱！

病毒溯源是严肃的科学问题，目的是为了研究新冠病毒如何跨越物种传播，从而更科学地应对疫情挑战，防止类似的疫情大流行再度发生。可美国情报部门主导的所谓病毒溯源，无关科学，纯属政治操弄。对此，明眼人一看便知。

美国情报部门劣迹斑斑，何谈权威性！暗杀、政变、监听、暗中偷运武器、为发动战争提供虚假证据……这些年，美国情报部门在世界各地干的龌龊勾当，早已不是什么秘密。以“北部湾事件”为由升级越南战争、以一瓶“洗衣粉”为“证据”发动伊拉克战争、借“白头盔”摆拍照片为由空袭叙利亚……可以说，二战以来，每一个世界乱局背后，无不有美国情报部门的黑手。说到底，美国情报部门不过是美国维护自身霸权的工具。让这样一个部门进行病毒溯源，谁会相信其调查结论不偏不倚、专业权威？

调查期限违背规律，何谈科学性！鼠疫、黑死病、“西班牙大流感”、埃博拉病毒、艾滋病……人类历史上，每一次病毒溯源调查都极其复杂繁难，充满不确定性，需要科学家依照科学规范进行十几年、几十年的艰苦研究，有些甚至今天仍未得出最终答案。然而，面对席卷全球的新冠病毒，美国情报部门要在90天内拿出结论，却根本没有论证科学溯源能否在短短90天之内完成。这种毫无科学依据的期限暴露出美国政客将政治算计和霸道傲慢凌驾于科学之上。这种把溯源问题政治化的调查有几人买账？

调查方式讳莫如深，何谈公正性！一直以来，美国情报部门都以神秘莫测的方式开展工作，这次病毒溯源也不例外。在没有国际社会各方参与的情况下，美国情报部门单方面“闭门造车”的调查将无法证伪。简而言之，由于缺乏国际社会监督，美国情报部门的溯源调查完全可以颠倒黑白、指鹿为马。如此开展“调查”，美国欲加之罪，何患无辞？其实，对于病毒溯源调查应以何种方式开展，中国早已做出示范。在第一阶段病毒溯源中，中国始终本着科学的态度积极配合，率先邀请世卫组织专家组到中国开展溯源研究。国际专家们通过实地走访和调研等科学方式，得出了“实验室泄漏极不可能”的结论，得到了国际社会的广泛认可。然而，蛮横无理的美国政客依然对中国大搞“有罪推定”，还胁迫世卫组织对中国开展二次溯源。如此执意向中国泼脏水，美国政客授意的溯源调查怎么可能做到公正无私？

调查过程操纵舆论，何谈真实性！为配合情报部门炮制相关调查报告，美国政府正持续向美国媒体“喂料”，抛出编造的“中国实验室泄漏论”，鼓动有关媒体密集发布不实报道，操纵美媒进行相应舆论造势。近日，美国政府又鼓动个别媒体重新翻炒“中国野生动物市场源头论”，作为坐实“中国病毒责任”的备选方案，诱导国际舆论。与此同时，美媒四处拼凑漏洞百出的假新闻，又会成为美国情报部门所谓溯源调查报告的重要佐证。试问，美国政府和媒体如此开展“联合调查”“循环论证”，调查结果怎能令人信服？

其实，比起美国情报部门所谓的溯源调查，国际社会更关注的是：既然美国如此热衷于所谓溯源调查，又如此执迷于所谓“实验室泄漏论”，那美国政府什么时候邀请世卫组织专家组到新冠病毒来源最大嫌疑地——北卡大学生物实验室和德堡“美国陆军传染病医学研究所”进行调查呢？

“基于政治阴谋的溯源永远都不会有真相。这样的溯源只会成为政客脚下的皮球，被人为地踢来踢去。”埃及共产党政治局委员萨拉赫·萨路里一语中的。美国抹黑他国并不能“洗白”自己，想要自证清白，请先大大方方接受国际社会的溯源调查！

（作者为本报评论员）