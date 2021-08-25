加快推动城市商圈升级改造（消费视窗·优化城市商业  提升生活品质①）

“十四五”规划纲要要求“营造现代时尚的消费场景，提升城市生活品质。”构建功能完善的多层级城市商业体系、提高居民消费品质，是提升城市生活品质的重要内容，对健全现代流通体系、夯实国内大循环基础、服务构建新发展格局具有重要意义。近年来，我国城市商业发展成效明显，但在供给质量、消费环境等方面还有待优化。近日，记者走进部分城市，聚焦城市商业建设，分析如何进一步优化供给结构、提升供给能力、更好满足消费需求。

——编 者

近日，经国务院批准，北京市、天津市、上海市、重庆市和广州市率先开展国际消费中心城市培育建设。8月11日，商务部发布《城市商圈建设指南（征求意见稿）》提出，在常住人口超过1000万的超大城市，结合超大城市特点和城市更新改造，对标国际一流商圈和商业街，吸引国内外高端商业品牌和资源集聚，提升高端购物、文化旅游、金融商务等功能，打造一批世界顶级商圈。当前，超大城市商圈发展状况怎么样？如何进一步提升城市商圈活力、让城市生活更美好？记者进行了走访。

提升硬件 加快升级

改造硬件设施，优化供给结构，进一步形成商业聚集效应

有着“时尚风向标”之称的北京三里屯，正在迎来新的扩容和升级！

8月2日，有关各方签署协议，位于三里屯太古里北区以北、占地达4.7万平方米的一处公交维修场站将进行改造，成为三里屯太古里商圈一部分，为更多的首店、旗舰店提供承载空间，助力北京国际消费中心城市建设。

从2019年以来，北京启动传统商圈改造提升三年行动计划，按照“一区（圈）一策，分批推进”工作原则，重点推动22个商圈的改造提升。目前，王府井、中央商务区（CBD）、方庄、通州万达、回龙观龙域、平谷万德福等9个商圈已基本完成三年改造任务，公主坟、祥云小镇等5个商圈已完成90%以上，其余商圈正加大力度推进改造提升。

“打造世界顶级商圈符合消费升级的需求，也有助于推动传统商业转型升级，形成商业聚集效应。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，培育建设国际消费中心城市、打造一批世界顶级商圈，有利于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

刷脸支付后，机械臂轻盈抓取文创产品，送至橱窗前；华为重庆旗舰店内，新款手机琳琅满目；走进千叶眼镜店，满满的艺术感扑面而来……如今的重庆渝中区解放碑步行街，体验更好、环境更美。

2018年12月，解放碑步行街入选全国首批步行街改造提升试点。解放碑商圈CBD管委会立足绿化、交通、立面、灯饰等重点领域，提升商圈品质。如今，地下环道正在将解放碑商圈附近约30个地下停车库如珠串联，1.5万个停车位互通有无。管委会相关负责人说，目前，地下环道已经建成大半个“环”，私家车不必再经过商圈路面，可以直接进入各个商场停车库。按照计划，明年将全线贯通，大大缓解交通压力。

硬件设施在升级，供给结构也在优化。解放碑商圈启动首店、首牌、首秀、首发“四首”经济，增加时尚气、前沿味。目前已引入首店、首牌25个，新增离境退税商店19家。去年，重庆解放碑商圈社会消费品零售总额达924亿元，人流量达到1.6亿人次。

上海南京路步行街是全国首批改造提升试点的步行街之一。2020年9月，近500米的上海南京路步行街东拓段开街，不仅让“中华商业第一街”的长度增加了一半，还实现了南京东路和外滩两大地标的牵手，向打造繁华的世界级商业街区又近了一步。

南京路大力引进国内外知名品牌首店、旗舰店，积极推动老字号品牌升级。第三方机构研究报告显示，2014年至2019年期间，南京东路步行街品牌大幅度更新，品牌替换率接近70%，其中首进上海及南京东路商圈的品牌商户占比约30％。近年来，南京路步行街客流趋于年轻化，人均消费水平提高。据统计，今年以来，南京路步行街人均消费金额较2019年提升了28%。

数字赋能 展现新貌

丰富智能化场景应用，精准满足顾客需求

“过去商场搞了很多促销活动，却并不知道客户在哪里，数字化管理解决了传统零售的痛点。”上海南京西路上的新世界城副总经理吴胜军说。

作为一座集购物、娱乐、宾馆、餐饮、休闲于一体的大型购物中心，新世界城在提升硬件设施的同时，开发应用数字化管理系统，500多家供应商的20余万款商品信息全部入库，实现了商品库存销售、客户消费习惯和员工绩效考核的实时数据呈现，有助于商场更精准地调整商品结构，满足顾客需求。

数字赋能，推动智慧商圈建设，让实体商业辐射范围更广。

去年，南京东路上的新世界大丸百货在全国百货商场开出第一家直播间，推出“柜台轮播实景”销售模式。主播在商场边逛边推荐，品牌销售员对线上客户点对点跟进，提供与线下相同的服务。今年3月1日，商场美妆类专场直播收获5338万元下单额，其中95%是外地顾客。新世界大丸电商管理部经理马牧说，现在一个月的线上销售额等于去年一年的线上销售额。

目前，南京路步行街实现了5G信号街区全覆盖。5G巡逻机器人实现全景无死角巡逻和现场图像的实时传送。“上海南京路步行街”官方公众号拥有商圈商业、活动、演艺和服务信息等查询功能，联手品牌推出促销优惠活动。黄浦区商务委主任金韶靖说，南京路打造世界顶级商圈，就是让没来过南京路的人想来，让来过南京路的人再来，让来不了南京路的人仍能享受南京路的服务。

专家表示，运用大数据技术加强消费互动和运行监测，定期发布商圈客流、业态、品牌分析报告，为商家进一步提升服务水平提供了有力支撑。

“几年大变样，我经常带孩子过来玩耍！”重庆市民蒋婷兴奋地说。重庆市大力推动城市商圈数字化改造，因地制宜建设智慧商圈服务平台，增强商圈智能化服务功能，提升商圈服务体验，促进商圈线上线下融合发展，让商圈更智能、更便捷。

此外，重庆解放碑步行街更新商场外立面，设置裸眼3D屏幕，实现5G信号和5G WiFi全覆盖，新增休闲设施60余处、鲜花绿植11万株、改造地面铺装4万平方米，纯步行街区由1000米延伸至1500米。解放碑步行街的人气更旺了！

业态创新 改善体验

加强规划引领，培育特色消费，优化消费环境

城市商圈是促进消费升级的重要平台，也是提升城市经济活力的重要引擎。北京、上海、重庆等城市引导核心商圈及商家积极培育特色消费、夜间消费，提升消费体验，优化消费环境。

全球最高室内攀岩馆、海洋世界“水下飞天舞”……今年暑假，上海新世界城举办首届体验节，丰富多彩的商业活动吸引了很多年轻客群。上海新世界股份有限公司总经理徐家平说：“五星级宾馆的环境，5A级景点的体验，完成第三次升级改造的新世界城，已经从传统百货蜕变为现代化商业主题乐园。”

能逛、能买、能吃、能玩，商旅文联动，南京路步行街注重整体营销，激发街区商业活力。2019年以来，步行街先后举办30多场有特色的营销和主题活动。与2020年上海旅游节开幕式联动的“嗨翻南京路”主题活动，带动步行街瞬时客流量突破3.6万人次。

北京三里屯利用开放式街区的独特形态，打造集聚各类餐饮、酒吧等体现国际多元文化特色的消费场景，成为潮流、时尚的代名词。今年上半年共有434家首店（含旗舰店）落地北京，其中87家入驻三里屯，占比达到20%。

“从前受规模限制，一些符合定位的业态和品牌进不来，因此无法吸引更广域的人群前来消费。”北京商业经济学会常务副会长赖阳说，北扩之后，租赁面积将扩增，三里屯太古里能够将客群细分化，从而巩固项目的潮流属性，可逛性也将进一步增强。

北京市商务局副局长蔡小军表示：“我们将持续推动传统商圈、传统商场改造升级，着力打造优势互补、特色凸显的消费地标，进一步提升‘北京消费’的全球吸引力。”

重庆市擦亮“美食”“美景”名片，引导商圈升级消费体验。其中，三峡广场商圈依托龙湖光年商业综合体入驻，提升了商圈活力；江北区商圈深入推进传统商业创新发展，引导商家布局时尚生活业态，率先开辟品牌护理馆、生活美学院等品牌体验……今年上半年，重庆市社会消费品零售总额增长29.9%，增速高于全国6.9个百分点。“五一”期间，重庆主要商圈和重点监测商贸企业实现零售额124.75亿元，同比增长26.8%。

“下一步，重庆市将引导商圈进一步提档升级，突出特色，错位发展。同时优化业态供给，大力发展首店经济、品牌经济，鼓励国内外知名品牌在重庆开设品牌首店、旗舰店、连锁店。丰富休闲娱乐、体育运动、文创时尚、新零售等首店业态供给，提供高品质消费体验。”重庆市商务委相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 19 版）