车主注意！9月起北京地区全面实施车险投保实名缴费

北京银保监局网站截图

人民网北京8月24日电 （记者张文婷）据北京银保监局网站消息，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国反洗钱法》《中国银保监会关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》等有关法律法规要求，为进一步规范保险机构车险销售行为，切实维护保险消费者的合法权益，北京银保监局指导北京保险行业自2021年9月1日起全面实施车险投保实名缴费工作。对于投保人为自然人的车险业务，保险公司在收取保费时将核对付款账户信息的真实性，确保付款账户信息与投保人信息一致。

北京银保监局相关负责人表示，投保实名缴费工作要求保险机构在承保时加强投保人身份验证、严格履行如实说明义务。一是有利于保护资金安全，消费者投保时直接将保费缴纳至保险公司，保险公司通过技术手段核实确认缴费账户为消费者本人账户，退保时可直接将保费退回消费者本人，避免其他人员私吞截留保费，有效保障消费者的资金安全。

二是有利于保护知情权，保险公司在投保时核实投保人的真实身份，主动开展条款解释、免责说明等工作；消费者可以全面了解保险缴费金额、投保险种等情况，后期理赔时能够更好维护自身权益。

三是有利于保障自主选择权，杜绝相关业务人员利用代为垫费投保的便利，违反消费者真实意愿选择投保公司和投保险种、侵害消费者自主选择权的违法行为。

据了解，此次北京保险业坚持便民惠民的原则，通过信息化手段，将实名缴费验证环节嵌入到现有保费支付流程中，不增加车险消费者操作步骤的同时进一步提升车险线上化服务体验。一方面全面支持线上缴费方式。实名缴费不改变消费者缴费习惯，保险公司通过信息化手段瞬时完成缴纳保费账户信息与车险投保人身份信息的一致性核验，并全面支持银行卡、微信、支付宝等缴费方式。另一方面有效提升信息安全水平。实名缴费验证平台达到国家信息安全等级保护三级标准，验证时确保不向其他机构人员泄露缴费账户信息，可以充分保障消费者个人信息安全。

此外，不增加消费者的保费负担，保险公司仅对缴费账户信息进行验证，与保费金额无关。

上述负责人表示，实施车险投保实名缴费工作可以进一步提升行业经营管控水平、维护市场秩序稳定、防范化解行业风险。一是有效保障金融安全，通过加大资金流向管控，进一步加强行业反商业贿赂、反洗钱工作力度，防范金融风险；二是充分化解矛盾纠纷，通过系统管控的方式，有效防止业务人员销售误导、垫付保费等行为，减少因承保流程不规范导致的纠纷投诉。三是有力遏制市场恶意竞争，杜绝业务人员垫付代缴保费以及净费出单等违规行为，促进市场竞争回归理性。

延伸：车险实名缴费问答

什么是车险投保人实名缴费？

车险实名缴费是指消费者购买车险时，保险公司将核对投保人身份信息，并确保缴纳保费的账户信息与投保人身份信息一致。

推行车险投保人实名缴费对消费者有什么益处？

投保人本人账户缴纳车险保费，有利于保护消费者知情权和选择权，消费者可以真实了解车险合同内容，准确掌握保费的浮动情况，同时严格要求保险公司向消费者本人履行保险产品的明确说明义务。

车险投保人实名缴费适用范围？

车险投保人实名缴费适用于在京投保机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险的自然人。

车险投保人实名缴费实施后有哪些支付方式？

消费者可以使用银行卡、第三方支付（如微信、支付宝等）、现金等方式缴纳保费。如消费者需要使用现金缴费时，可前往车险业务经营场所内办理。

车险投保人实名缴费是否会造成保费增加？

消费者购买车险的保费金额与缴费方式无关，保费金额不会因为采用实名缴费而增加。

法律法规规定什么人是车险的投保人？

《中华人民共和国保险法》中明确规定：“投保人是缴纳保费的义务人并具有解除保险合同的权利”，《交强险条例》规定：“投保人应为机动车的所有人或者管理人”。

让与车辆无关的人作为投保人有什么风险？

如果消费者让与车辆无关的人作为投保人，一旦投保人中途退保，将造成机动车辆没有保险保障，发生事故后无法获赔，给消费者带来不必要的经济损失。消费者在收到保险公司出具的车险电子保单后，应第一时间核实保单信息，有疑问时及时联系保险公司进行核实，保护自身的合法权益。

投保人不会操作线上支付怎么办？

可前往车险业务经营场所内支付现金或刷银行卡购买车险。