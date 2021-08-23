快递过度包装，怎样做减法（百姓关注）

读者张女士前不久网购了一箱水牛奶。到货后，她打开一看，奶盒只占了快递箱一半空间，另一半全是泡沫等填充物。张女士说，这种“虚胖”的过度包装，并不少见，“前阵子看到新闻，一家食品公司前高管靠盗卖公司废纸箱，从中获利68万元。我也买过这家公司的零食，发现包装很大、东西却很少。他们在包装上消耗之高，真让人吃惊”。

近年来，电商蓬勃发展，快递过度包装问题比较突出。海量快件使用的巨量纸箱、胶带等包装材料，不仅涉及资源消耗，还可能导致环境污染等问题，解决过度包装问题受到社会普遍关注。

国家统计局陕西省调查总队近日对462位消费者进行调查，数据显示：多数受访者认为存在过度包装问题，其中64.7%认为快递包装胶带缠绕过多，45%认为包装层数多，33.6%认为快递填充物过多。受访者形容，拆包裹像“玩套娃”，特别是美妆类礼盒类产品，需解开数层胶带、打开厚厚纸盒，去掉泡沫、气泡膜等才能找到自己买的东西。

快递“虚胖”，原因是多方面的。一方面，商家认为精美包装可以让商品看起来更加“高大上”。在淘宝平台经营化妆品零售店的王女士表示：“很多顾客会把包装作为评价指标之一，有时候还会因为包装简陋给中评或差评。”她也觉得“这样包装浪费人力，大幅增加了成本”，但为了“好评”，“宁可过度，也不能简陋”。

另一方面，快递企业也会叠加包装。某快递公司分拣员盛先生表示，快递物品如果外包装完好，内物破碎，快递公司没有责任，反之就不能免责。“工艺品、电子产品等易碎或贵重物品，我们就会包得比较复杂，用塑料泡沫或废旧纸张填充，加上纸盒后再裹上厚厚的胶带，有的还加上木头框作支撑。”他说，这类物品一旦损坏，要赔偿几百甚至上千元，“送一个快件，快递员只赚几块甚至几毛钱，根本赔不起”。

一位知情人士认为，快递企业过度包装还有一个原因，就是不同程度存在的暴力分拣问题。近几年，每到大型网络购物节，海量快递涌入分装点，分拣员人手不足，高强度工作的情况下，追求效率成了首要任务，很容易造成快件损坏。为了保证分拣流畅运作，快递公司选择通过加强包装来避免损坏。

《邮件快件包装管理办法》今年3月12日正式施行，明确了快件包装选用要求，包括建立实施包装物管理制度、按规定使用环保材料、包装减量化措施等事项，同时鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。

对此，盛先生说：“这几个月，公司尽量简化包装，对易碎品，要求我们先联系顾客，签署免责协议分摊风险。另外，我们现在也要求用可回收的防摔泡沫取代不环保的塑料泡沫。”不过，有业内人士透露，管理办法多是推荐性要求，不具强制性，如果采用绿色环保包装，势必要增加成本，“这需要消费者与快递企业共同认可和承受”。

北京交通大学经济管理学院物流管理系教授汝宜红认为，快递过度包装的现象与百姓生活水平提高、消费多元化个性化密切相关，“大家更在意消费体验，维权意识也提高了，加之快递、销售等企业维护口碑的需求和成本提升，这些都是造成过度包装的原因”。

她建议，应当从促进各产业整体升级、快递包装行业创新发展、绿色发展等方面解决过度包装问题，网购相关企业和主管部门也要通力合作，从前、中、末端分层次地共同治理。

“在末端，督促快递网点及社区主动设立回收点，做好包装物垃圾分类回收工作；中端，培植生产企业的生产链和商品的供应链之间深度融合和信任，尝试由企业自行完成从生产、销售到配送的全套服务模式；前端，需要相关部门进一步出台具体规定。”汝宜红表示，消费者也要尽量改变消费观念，尽可能进行更为环保的选择。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 07 版）