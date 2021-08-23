“24小时服务”不到位（身边事）

8月2日上午，我来到江苏省淮安市淮阴税务局办理免税发票。人工柜台不办理这项业务，在一旁专门设置了“免税发票自助开票厅”。但是，3台服务机全部无法运行，屏幕上闪烁着“无法显示此页”几个字。

接近9点，来免税发票自助开票厅办事的群众越来越多，3位工作人员到现场查看，其中一位告诉大家“暂时不能解决问题”，让改天再来，也没有协调人工柜台临时办理。我看到24小时服务的牌子后问：“非上班时间能来自助开票吗？”得到的答复是“可以”。

第二天，因为还有其他工作，早6点我来到开票厅外，发现大门紧闭。等了一会儿，我看见工作人员从值班室走出来，就请他开门。对方表示还没到上班时间就走了，我再怎么喊他都不理睬。既然是24小时服务机，为何不是全天开放？建议相关部门畅通为民服务各环节，合理划分自助开票厅的开放空间和时间，别让24小时服务机成为摆设，更好地方便群众办事。

江苏省淮安市 王 华

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 07 版）