人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

免税发票自助开票厅

“24小时服务”不到位（身边事）

2021年08月23日07:43 来源：人民网－人民日报

　　8月2日上午，我来到江苏省淮安市淮阴税务局办理免税发票。人工柜台不办理这项业务，在一旁专门设置了“免税发票自助开票厅”。但是，3台服务机全部无法运行，屏幕上闪烁着“无法显示此页”几个字。

　　接近9点，来免税发票自助开票厅办事的群众越来越多，3位工作人员到现场查看，其中一位告诉大家“暂时不能解决问题”，让改天再来，也没有协调人工柜台临时办理。我看到24小时服务的牌子后问：“非上班时间能来自助开票吗？”得到的答复是“可以”。

　　第二天，因为还有其他工作，早6点我来到开票厅外，发现大门紧闭。等了一会儿，我看见工作人员从值班室走出来，就请他开门。对方表示还没到上班时间就走了，我再怎么喊他都不理睬。既然是24小时服务机，为何不是全天开放？建议相关部门畅通为民服务各环节，合理划分自助开票厅的开放空间和时间，别让24小时服务机成为摆设，更好地方便群众办事。

　　江苏省淮安市  王  华


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn